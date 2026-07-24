انقطاع 90% من البضائع.. الدعم السريع يستهدف الإمدادات المتجهة إلى الأبيّض

لم يعد الطريق إلى مدينة الأُبيض شمال كردفان آمنا بعدما استهدفت مسيّرات الدعم السريع العديد من شاحنات البضائع والمساعدات التي كانت في طريقها إلى السكان المحاصرين.

فالوصول إلى الأُبيض، بحسب تقرير للجزيرة، أعده مراسلها أسامة سيد أحمد، أشبه بالسير وسط حقول ألغام، لكن سائقي الشاحنات يواصلون إيصال البضائع للناس رغم المخاطر الكبيرة التي تتهددهم.

بيد أن هذه الهجمات أدت إلى زيادة الأسعار مما فاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الحرب، إذ تراجعت كمية الواردات التي كانت تصل إلى السوق بسبب هجمات الدعم السريع.

فسوق المحاصيل يُعتبر أهم روافد صادرات السودان الزراعية والغابية، وقد شكل في السابق أكبر بورصة عالمية للصمغ العربي قبل أن ينحسر دوره ويطاله الركود جراء الحرب.

استهداف المواطنين

وأدت هجمات الدعم السريع و"ابتزاز السوق الموازية"، لتوقف 90% من الإمدادات التي كانت تصل للسوق، لكن المنتجات الضرورية ما تزال تتدفق، حسب ما أكده أحد التجار للجزيرة.

فالدعم السريع تستهدف المواطنين بالأساس، كما قال تاجر آخر، وهو ما جعلها تركز هجماتها على البضائع التي تحاول الوصول إلى سوق الأُبيض، مؤكدا أن هذه المخاطر أسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتزايدت التحذيرات الأممية من احتمالية أن تواجه مدينة الأُبيض الإستراتيجية "كارثة حقوقية وإنسانية وشيكة" أشبه بتلك التي وقعت في الفاشر العام الماضي.

ومع دخول الحصار الخانق على المدينة -الذي تفرضه قوات الدعم السريع- شهره الـ18، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق من الشهر الجاري، صيحة إنذار من جنيف، أكد فيها تكشّف فظائع ميدانية تشمل قصفا مكثفا بالمُسيّرات استهدف البنى التحتية، وإعداما ميدانيا وعنفا جنسيا على طرق نزوح المدنيين.

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وبسبب الحرب التي دخلت عامها الرابع، يكافح النازحون السودانيون يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من سد احتياجات سوى 50% من المحتاجين، بينما تحذر منظمات الأمم المتحدة من النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

ومؤخرا، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عجزه عن توفير الغذاء إلا لنحو 50% من المحتاجين، بسبب تراجع الدعم الدولي وتزايد أعداد النازحين، وهو ما اعتبره أسامة سيد أحمد مؤشرا على كارثة إنسانية تلوح في الأفق، مشيرا إلى تضاعف عدد الجائعين في مخيمات السودان مع استمرار الحرب وتدفق النازحين من جبهات القتال في عدة ولايات.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح 9 ملايين شخص داخليا، وتدفق مليونين آخرين إلى دول الجوار، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، كما وصفتها منظمات دولية.