إسقاط 5 مسيّرات مفخخة في أربيل وسط دوي انفجارات

استهدفت طائرات مسيّرة تحمل متفجرات مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، فيما أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطها جميعها.

وقالت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق -في بيان- إن قوات التحالف تمكنت من إسقاط 5 طائرات مسيّرة مفخخة في سماء أربيل من جهة الغرب، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بدورها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بسماع ما لا يقل عن 7 انفجارات في عاصمة إقليم كردستان العراق، ومشاهدة ما لا يقل عن 4 أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مناطق قريبة من قاعدة عسكرية أمريكية في مطار المدينة الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن الرحلات الجوية استمرت كالمعتاد، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الرحلات الجوية استؤنفت في ‌‌المطار بعد تعليقها إثر تحطم مسيّرة بالقرب منه، مشيرة إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.

تجدد الهجمات على أربيل

وتعرضت أربيل منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو أسبوعين لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة، حمّلت سلطات إقليم كردستان طهران مسؤوليتها.

وتضم المدينة مجمعا رئيسيا للقنصلية الأمريكية، كما ينتشر قرب مطارها جنود من التحالف الدولي.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، استهدفت إيران وفصائل عراقية موالية لها مواقع في إقليم كردستان. لكنّ هذه الفصائل لم تعلن مسؤوليتها عن أي هجمات جديدة منذ تجدد الهجمات في المنطقة.

ويؤوي إقليم كردستان أيضا معارضين أكرادا إيرانيين في المنفى، سبق أن استهدفتهم هجمات بصواريخ ومسيّرات نُسبت إلى إيران.

والجمعة الماضية، أعلن إقليم كردستان في شمال العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيّرات مفخخة في سماء محافظة أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم معارض للنظام الإيراني، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.