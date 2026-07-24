الوحدة الدمشقي أم أهلي حلب.. من يحسم لقب كرة السلة وماذا تخبرنا الأرقام؟

يختتم الدوري السوري لكرة السلة هذا الموسم بلقاء الكلاسيكو، عندما يواجه أهلي حلب منافسه التقليدي الوحدة الدمشقي، في سلسلة مباريات تبدأ السبت 25 يوليو/تموز، ومن يكسب ثلاثا منها سيكون بطل دوري أندية الدرجة الأولى للرجال.

تفوّق وحداوي

التقى أهلي حلب والوحدة 4 مرات في الدوري السوري لكرة السلة هذا الموسم، حيث استطاع فريق القلعة الحمراء أن يحسم أولى المواجهات بنتيجة 60-56 ضمن ذهاب منافسات الدوري المنتظم، ليرد البرتقالي الدين في الإياب بنتيجة 87-75.

أما في منافسات مرحلة "الفاينال 6" فكانت الهيمنة للفريق الدمشقي، حيث انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 82-71، ثم فاز مجددا في لقاء الإياب بنتيجة 94-87.

البرتقالي متقدم بخطوة

أنهى نادي الوحدة مرحلة الدوري المنتظم في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، متساوياً مع أهلي حلب بالنقاط، إلا أنه تفوق عليه بالمواجهات المباشرة ومجموع النقاط المسجّلة والمستقبلة في جميع المباريات.

التفوّق الوحداوي رافقه إلى مرحلة "الفاينال 6" ليتصدّر الترتيب العام برصيد 46 نقطة، تاركاً الأهلي وصيفاً برصيد 44 نقطة.

وفي مرحلة "الفاينال 4" حسم الوحدة مواجهاته مع النواعير بثلاثة انتصارات دون مقابل، بينما تلقّى أهلي حلب الخسارة من حمص الفداء في أولى المباريات قبل أن يستعيد توازنه ويلحق به ثلاث هزائم متتالية.

هذا ما يميّز كل فريق

يستفيد نادي الوحدة من أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره في أول وثالث مباريات النهائي، كما سيستضيف المباراة الفاصلة حال تعادله مع الأهلي بنتيجة 2-2 في المواجهات، وذلك نظراً لتقدّمه على الفريق الحلبي في ترتيب الدوري ضمن منافسات مرحلة "الفاينال 6".

إضافةً إلى عامل الجمهور يأتي عامل الراحة في صالح الوحدة، حيث استطاع إنهاء مرحلة "الفاينال 4" مبكراً بثلاثة انتصارات على النواعير، آخرها في 17 يوليو/تموز، أي قبل 8 أيام من أولى مواجهات النهائي، بينما لم يتمكن أهلي حلب من تجاوز حمص الفداء إلا بالمواجهة الرابعة، في 21 يوليو/تموز، أي قبل 4 أيام فقط من النهائي.

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أما على صعيد الاستقرار الإداري والفني فتميل الكفة لأهلي حلب، حيث استلم جاد الحاج مهمة تدريبه في 31 مارس/آذار، أي قبل نحو 4 أشهر من النهائي، بينما استلم جيلبير نصر مهمة تدريب الوحدة في 29 يونيو/حزيران، أي قبل نحو شهر فقط من النهائي.

ويضم الفريقان كوكبة من النجوم الأجانب، أبرزهم زاك لوفتون ولاندرز نولي وكافيل بيغبي ويليامز في صفوف أهلي حلب، ونيكولاس ويست وداريوس هول وأي جي إنغليش في صفوف الوحدة.

سلسلة النهائي.. متى وأين؟

يُقام نهائي الدوري السوري لكرة السلة بنظام السلسلة، حيث يلتقي الوحدة وأهلي حلب ثلاث مرات على الأقل وخمس مرات على الأكثر، ليتوّج الفائز بثلاث مباريات بلقب الدوري السوري.

ويستضيف الوحدة الأهلي مساء السبت 25 يوليو/تموز على أرضية صالة الفيحاء بدمشق في أولى مواجهات النهائي، ثم يحل في ضيافة الأهلي مساء الأربعاء 29 يوليو/تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب، ثم يستضيفه مرة أخرى مساء الأحد 2 أغسطس/آب في صالة الفيحاء.

وتنتهي السلسلة عند هذا الحد حال تغلّب أحد الفريقين على الآخر في جميع هذه المباريات الثلاث، بينما تقام مباراة رابعة مساء الأربعاء 5 أغسطس/آب في صالة الشهباء حال كانت نتيجة المواجهات المباشرة 2-1 لأحد الفريقين.

وتحسم السلسلة إذا أصبحت نتيجة المباريات 3-1، بينما تقام مباراة خامسة وأخيرة مساء السبت (8 أغسطس/آب) في صالة الفيحاء حال كانت نتيجة المواجهات 2-2، ليكون الفائز فيها بطلاً للدوري السوري، علماً بأن جميع المواجهات ستقام في الساعة التاسعة مساءً.

ورغم تفوّق الوحدة على الأهلي نظرياً إلا أن مواجهات الكلاسيكو لا تعترف بلغة الأرقام، لتكون الكلمة الفصل حكراً على الميدان وحده.