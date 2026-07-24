4 شهداء وقتيل إسرائيلي خلال اقتحام المستوطنين بلدة تل في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية.

ووقعت الأحداث على مقربة من قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ تعرضت البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين وجرت اشتباكات بالأيدي إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المستمرة بغطاء من الجيش الإسرائيلي.

وزعم الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين استطاعوا خلال المواجهات السيطرة على سلاح أحد الحراس واستخدامه، وهو ما أدى إلى وقوع الحدث.

من جهتها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من ضابط أمن مستوطنة "زاباتز" وأطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى وقوع إصابات.