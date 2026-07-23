30 كيلومترا من السواتر المتقطعة.. كيف يعيد الاحتلال تقسيم قطاع غزة؟

أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت" الأمريكية، وحللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، بناء جيش الاحتلال الإسرائيلي سواتر ترابية تمتد لعشرات الكيلومترات بالقرب من "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن هذه الأعمال تأتي ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى منع التسلل وحماية قواتها والتجمعات الإسرائيلية القريبة من غزة، لكن امتداد السواتر واتساع أعمال التجريف والتحصين يثيران مخاوف من أن تتحول إلى فاصل طويل الأمد داخل القطاع.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة حتى 15 يوليو/تموز الجاري أن الجيش الإسرائيلي شيد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سواتر وتحصينات ترابية مجموع أطوالها نحو 30 كيلومترا، تنتشر عبر محافظات غزة الخمس، وتلامس في أجزاء منها مسار الخط الأصفر وتمتد في مواضع أخرى خارجه.

سواتر متقطعة

وتظهر اللقطات التفصيلية أن أجزاء من السواتر تمر بمحاذاة جدران ومبان لا تزال قائمة، قبل أن تنقطع عند طرق رئيسية أو فرعية ثم تظهر مجددا في مواضع قريبة.

كما ترصد الصور شبكات كثيفة من المسارات الترابية وأعمال الحفر والتسوية حول هذه المقاطع، مع وجود فجوات واضحة تسمح بعبور الآليات عبرها.

ولم يعد "الخط الأصفر" مجرد علامة مؤقتة رُسمت على خرائط وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدأت معالم حاجز ترابي واسع تظهر على الأرض، فاصلة بين المناطق المكتظة بالسكان والأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية شرقي الخط.

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وكشف تحليل الصور أن إجمالي أطوال السواتر التي شُيدت داخل القطاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وصل إلى نحو 30 كيلومترا، أي ما يعادل نحو 3 أرباع طول قطاع غزة البالغ نحو 40 كيلومترا، ولا تمثل هذه السواتر حاجزا واحدا متصلا بالكامل، لكنها تتوزع في مقاطع طويلة ومتقاربة على امتداد القطاع.

ورصدت المقاطع بطول نحو 4 كيلومترات في رفح، و8 كيلومترات في خان يونس، و7 كيلومترات في دير البلح، و5 كيلومترات في مدينة غزة، و5.5 كيلومترات في شمال القطاع، كما تشير القياسات إلى أن أطول امتداد شبه متصل ضمن هذه السواتر يمتد من منطقة الزنة شرقي خان يونس باتجاه حي الزيتون في مدينة غزة، بطول يقدر بنحو 19 كيلومترا.

بناء يتقدم بسرعة

وتُظهر صور التقطت خلال يوليو/تموز تسارع أعمال البناء، خصوصا في جنوب القطاع، فقد ازداد طول أحد المقاطع من نحو 400 متر في الأول من يوليو/تموز إلى قرابة 2.6 كيلومتر بحلول منتصف الشهر، ليفصل بين أنقاض رفح الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية ومنطقة المواصي التي تضم تجمعات كبيرة لخيام النازحين.

ولا يزال ارتفاع السواتر أو مسارها النهائي غير معروفين، وتشير الصور إلى أن بعض المقاطع يمتد خارج المسار المفترض للخط الأصفر.

منطقة أمنية

ظهر "الخط الأصفر" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوصفه خطا مؤقتا لانتشار القوات الإسرائيلية، تمهيدا لانسحاب أوسع نحو أطراف القطاع وانتشار قوة أمنية دولية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن ترسيم الخط يتم بواسطة حواجز خرسانية تعلوها أعمدة صفراء بارتفاع 3.5 أمتار، توضع على مسافات تقارب 200 متر بهدف تحقيق "وضوح تكتيكي" على الأرض، وفق بيان نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

لكن الحاجز الترابي الجديد يتجاوز مجرد وضع علامات ميدانية. فقد أكد الجيش الإسرائيلي لوكالة أسوشيتد برس أنه بنى "حاجزا ماديا" في محيط ما يسمى الخط الأصفر، وأنه طور حوله "منطقة أمنية" مزودة بوسائل استخباراتية وتقنيات مراقبة. وقال الجيش إن الهدف هو منع التسلل وحماية القوات الإسرائيلية والتجمعات القريبة من غزة، لكنه لم يكشف عن المسار الكامل للحاجز أو المدى الذي يعتزم توسيعه إليه.

ويقول الجيش إنه يعمل على توضيح مسار الخط لـ"تقليل الاحتكاك ومنع إيذاء غير المشاركين"، في ظل وقائع سابقة قُتل فيها فلسطينيون اقتربوا من المنطقة أو عبروا حدودها غير الواضحة. وتقول إسرائيل إنها تطلق النار على من تعتقد أنهم يشكلون تهديدًا لقواتها، لكن أطفالا ومدنيين كانوا بين القتلى الذين وثقتهم تقارير صحفية قرب الخط.

خط برتقالي يوسع القيود

ولا تتوقف القيود المفروضة داخل القطاع عند الخط الأصفر، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أدخلت السلطات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار ما يسمى "الخط البرتقالي"، باعتباره نطاقا يتطلب تنسيقا مسبقا لتحركات المنظمات الإنسانية داخله.

وتشير بيانات أوتشا إلى أن "الخط الأصفر" كان يشير بعد وقف إطلاق النار إلى منطقة انتشار مؤقتة للقوات الإسرائيلية تغطي نحو 53% من مساحة قطاع غزة، بينما يضع "الخط البرتقالي" الحالي نحو 64.9% من مساحة القطاع ضمن نطاق أشد تقييدا وخضوعا للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، مضيفا نحو 36 كيلومترا مربعا، إلى النطاق الذي تتطلب تحركات المنظمات داخله تنسيقا مسبقا.

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وتقول الأمم المتحدة إن مسار الخط البرتقالي ليس ثابتا، إذ توسّع في مارس/آذار 2026 بنحو 5.5 كيلومترات مربعة، ثم عُدّل مجددا في 23 يونيو/حزيران، لتصبح المناطق الخاضعة لقيود الوصول المرتبطة به نحو 64.9% من مساحة القطاع. وعلى خلاف الخط الأصفر، الذي وُضعت قربه كتل خرسانية وعلامات ميدانية، يمثل الخط البرتقالي أساسا حدا خرائطيا وتشغيليا لا يعرف السكان مساره بدقة على الأرض.

وتقع بين الخطين منشآت للمياه والصرف الصحي، ومرافق صحية وغذائية، ومدارس ومواقع تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى جانب عشرات الآلاف من السكان. وتقول الأمم المتحدة إن اشتراط التنسيق والحوادث الأمنية داخل هذا النطاق يؤخران وصول فرق الإغاثة، وقد يؤديان إلى عزل مرافق أساسية، بينها مكبا النفايات الصحيان في غزة.

مساحة أضيق للسكان

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني داخل قطاع لا يتجاوز عرضه في بعض المناطق 11 كيلومترا. ومع بقاء أكثر من نصف مساحته تحت السيطرة الإسرائيلية، تركزت غالبية السكان في المنطقة الواقعة غربي الخط، حيث يعيش كثيرون في خيام ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وعلى الجانب الشرقي من الخط، تظهر صور الأقمار الصناعية تدمير معظم المباني وشق طرق عسكرية وإقامة قواعد جديدة وتجريف أراض زراعية، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 11 موقع نزوح في شمال رفح، تضم نحو 1600 شخص، أصبحت غير قابلة للوصول خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز بسبب التحركات العسكرية قرب الخط.

هدنة عالقة

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 1180 فلسطينيا وأصيب 3810 آخرون منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم 23 يوليو/تموز 2026. وتشمل هذه الحصيلة قتلى وجرحى سقطوا في غارات وضربات وعمليات عسكرية متفرقة.

وبينما تتقدم المفاوضات ببطء، تتراكم التغييرات على الأرض بوتيرة أسرع. فالسواتر الترابية، والإعلان المستمر حتى الآن عن خطوط سيطرة إسرائيلية جديدة داخل القطاع تعيد تشكيل المجال الجغرافي داخل القطاع، وتطرح أسئلة مفتوحة بشأن مستقبل حرية الحركة وعودة السكان وإعادة إعمار المناطق الواقعة شرقي الخط.