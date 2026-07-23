قصف عنيف وكتل من اللهب.. الاحتلال يدمر منازل في أرجاء غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، مساء اليوم الخميس، سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة، مخلفة عددا من الإصابات.

وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة شخصين في غارة على منزل في شارع الجلاء بمدينة غزة.