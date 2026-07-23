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قانون الدفاع الأمريكي: أكثر من تريليون دولار للجيش وتحفظات بشأن إسرائيل

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US President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth (R) salute as a US Army carry team carries the flag-draped transfer case containing the remains of Sgt. Angel S. Rampersad, 28, of Ozone Park, New York, during a dignified transfer solemn event for US service members killed during operations in the Middle East, at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, on July 22, 2026.
الجيش الأمريكي سيحظى بأعلى موازنة في 2027 (الفرنسية)
Published On 23/7/2026

أقر مجلس النواب الأمريكي -أمس الأربعاء- بأغلبية ضئيلة نسخته من مشروع قانون ضخم ‌يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران، وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا.

وصوت جميع الجمهوريين باستثناء سبعة لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.

اعتراضات الديمقراطيين

واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي تم تخصيصه للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ويعترضون أيضا على الحرب المتواصلة مع إيران، والتي لا تلقى تأييدا في صفوف كثير من الأمريكيين وفقا لاستطلاعات الرأي، وقال البنتاغون -في أحدث تقديراته- إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.

وقال الجمهوريون إن الإنفاق ‌-الذي يفوق تريليون دولار- ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا ‌مع إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى 7%، وبناء ‌ثكنات ومساكن لأسرهم.

ومن الإجراءات الأخرى التي أثارت قلق الديمقراطيين بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأمريكيين -ولا سيما من المنتمين لليسار- إلى تقليص الدعم الأمريكي لإسرائيل، بسبب حرب الإبادة التي نفذتها في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

LAKENHEATH, ENGLAND - APRIL 08: A US-AF F-35 Lightning II stealth multirole fighter jet overflies RAF Lakenheath on April 08, 2026 in Lakenheath, England. Keir Starmer has pledged to deny the US permission to use British sovereign bases, including RAF Lakenheath for offensive operations against Iranian infrastructure. While limited access for defensive missions was previously approved, the UK has drawn a firm line against strikes targeting civilian facilities. Over the weekend President Donald Trump issued a "final warning" to Iran, threatening a massive four-hour "obliteration" of its civilian infrastructure if the Strait of Hormuz is not reopened by his deadline of 20:00 eastern time today. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
حرب إيران وشراء المعدات يدفعان إلى زيادة الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة (غيتي)

إطار ميزانية

وإلى جانب قانون سياسة الدفاع، أقر مجلس النواب الأمريكي أيضا إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار (تمثل حزمة تمويل طارئة ومستقلة)، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ الذي ليس من المعروف ما إن كان سيصادق عليه أم لا.

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وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترمب.

كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات كجزء من مساعي ترمب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون "إنقاذ أمريكا" الأوسع نطاقا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدما.

ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحدد نتائجها ما إن كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونغرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترمب.

المصدر: وكالات

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