شهيدان وجريحان واعتقال 32 فلسطينيا بالضفة

نابلس – استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران، فيما أصيب مستوطن طعنا، واعتُقل 32 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كما كشفت معطيات رسمية عن عدد الشهداء على أيدي المستوطنين منذ مطلع العام الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن شابين استشهدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما، مشيرة إلى احتجاز جثمانيهما.

ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان مقتضب- إن شابين في الأربعينيات من العمر أصيبا بالرصاص الحي في البطن في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما بعد اقتحامه للبلدة.

وقالت إن المصابين نُقلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس لتلقي العلاج.

عملية طعن ومواجهات

ومن جهتها، أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن مستوطنا (51 عاما) أصيب بجروح وصفتها بالخطيرة في عملية طعن خلال مواجهات اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين عقب اندلاع حريق، شرق نابلس.

بينما قالت نجمة داود الحمراء إن طواقمها، بالتعاون مع الطواقم الطبية العسكرية، قدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله لتلقي العلاج، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه تم تحييد فلسطينيين اثنين في موقع الحادث.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر محلية في بلدة بيت فوريك أن مواطنين خرجوا لإخماد النيران التي اندلعت في سهل بيت فوريك، عقب مناشدات صدحت بها مآذن المساجد في البلدة.

وعقب الحادثة، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "بيت فوريك/بيت دجن العسكري"، كما اقتحم الجنود المنطقة وأغلقوا مداخل البلدتين بالآليات العسكرية، وشرعوا بعمليات بحث في المكان.

20 شهيدا

من جهة ثانية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت ما لا يقل عن 32 مواطنا، بينهم سيدة، وتركزت الاعتقالات في مدن نابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم.

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بدورها كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن استشهاد 20 فلسطينيا على أيدي المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الجاري، بينهم 16 بالرصاص.

وأشارت إلى أن العدد يؤشر إلى تصاعد خطير في جرائم المستوطنين الذين قتلوا 11 فلسطينيا خلال عام 2024 و14 آخرين خلال عام 2025.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.