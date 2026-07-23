جملة من القضايا المهمة.. زخم دبلوماسي على هامش قمة آسيان

شهدت اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي عقدت اليوم الخميس في العاصمة الفلبينية مانيلا، زخما كبيرا وتناولت عددا من المواضيع في مقدمتها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على دول التكتل الآسيوي، إلى جانب البحث عن بدائل فيما يتعلق بواردات الطاقة ومخزون الغذاء.

وعبر المشاركون عن قلقهم المتزايد من تجدد الصراع في الشرق الأوسط وعرقلة الملاحة البحرية، وعن مخاوفهم من تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران جراء استمرار التوتر في مضيق هرمز.

وقال مراسل الجزيرة صهيب جاسم إن المنتدى شهد نحو 25 اجتماعا مختلفا تناولت تأمين واردات الطاقة وتعزيز الغذاء والأمن في المنطقة، حيث عقد صباح اليوم ما يعرف باجتماع "آسيان+3″، الذي يضم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا (اليابان، كوريا الجنوبية، الصين).

وتناول الاجتماع -حسب جاسم- تحدي الطاقة حيث وصف المشاركون أزمة مضيق هرمز بالعاصفة الثالثة التي تواجه هذا التجمع منذ تأسيسه عام 1997، إبان الأزمة المالية الآسيوية التي امتدت حتى عام 2000.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي هو تشو هيون، للانتقال من الحديث إلى وضع خطة واضحة لمسألة الطاقة، بالنظر إلى اعتماد دول شمال شرق وجنوب آسيا الكبير على النفط والغاز الذي يمر عبر هرمز، والذي أدى إغلاقه إلى تداعيات أخرى على دول المنطقة تتعلق بالمخزون الغذائي.

كما عُقد اجتماع "منتدى آسيان الإقليمي"، والذي يضم جنوب وجنوب شرق وشمال شرق آسيا، إضافة إلى دول المحيط الهندي، والذي تحدثت خلاله وزيرة خارجية الفلبين، ماريا تيريزا لازارو عن التحديات الكبيرة التي يواجهها التكتل وخصوصا الأمن البحري وتأمين مضيق ملقا والبحار الممتدة عبر جزر إندونيسيا والفلبين وبحر جنوب الصين، والتي قال جاسم إنها تمثل شريان حياة لدول جنوب شرق آسيا.

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وتناول الاجتماع قضية الحرب الأمريكية الإيرانية التي قالوا إنها تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية لمواطني دول جنوب شرق آسيا.

ويمثل المنتدى أكبر تجمع سياسي وأمني بالمنطقة، وقد شهدت اجتماعاته مباحثات بشأن التعاون في مجالات الطاقة والأسمدة الزراعية، وحظيت مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأهمية كبيرة، حيث بدأت روسيا تصدير النفط لمانيلا ولإندونيسيا.

وتناول الاجتماع بعض الترتيبات السابقة بشأن نقص محصول الأرز في جنوب شرق آسيا، والتي قررت دول المنطقة سابقا العمل على الحد منها، وكذلك اتفاقية سابقة بشأن مخزون الطاقة لدول آسيان، والتي لفت مراسل الجزيرة إلى أنه "لا يعرف حتى الآن كيف سيتم التعامل معها في ظل اعتمادها بشكل كبير جدا على مصادر الطاقة القادمة من المنطقة العربية"، مضيفا أن التعاون في مجال الطاقة ربما يكون سببا في تقليل التوتر المستمر بين الصين والفلبين.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى مساء اليوم بتوقيت مانيلا، حيث بدأ اجتماع شرق آسيا، المرتبط بالوضع الاقتصادي للمنطقة، كما سيعقد ملتقى الذكرى الخمسين لاتفاقية الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، والتي عززت استقرار المنطقة ومنع اندلاع الحروب وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية واحترام سيادة الأعضاء.

لقاءات ثنائية

وعلى هامش المنتدى، عقد عدد من وزراء الخارجية المشاركين اجتماعات ثنائية تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حيث عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتماعا استمر لأكثر من نصف ساعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وركز على الحرب الروسية الأوكرانية.

كما عقد وزيرا خارجية باكستان إسحاق دار وسلطنة عُمان بدر البوسعيد، اجتماعا منفصلا عبرا خلاله عن قلق البلدين من تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن أملهما في العودة لطاولة المفاوضات قبل أن تصبح العودة إليها أمرًا صعبًا.

وجرت أيضا نقاشات تتعلق بالدبلوماسية الصينية مع دول المنطقة بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالممرات البحرية. كما استنكرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، التوتر الحاصل في بحر جنوب الصين بين بكين ومانيلا، وانتقدت المناورات البحرية التي أجرتها البحرية الصينية في جنوب المحيط الهادئ.

والتقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بنظيرته الفلبينية ماريا لازارو، التي أبلغته احتجاج بلادها رسميا على التوتر الأخير بين بحرية البلدين، وعلى فيلم مسيء للفلبينيين جرى تداوله على مواقع التواصل الصينية.

وجاءت هذه اللقاءات التي شارك فيها وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند وتركيا، في ظل تصاعد التوترات بين الصين وعدد من جيرانها بسبب نزاعات بحرية وتحركات عسكرية أثارت مخاوف إقليمية، فضلا عن تزايد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.