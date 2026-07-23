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تقارير: رئيس الموساد زار واشنطن وقدم معلومات عن "جبل الفأس" الإيراني

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رومان غوفمان Israel's Military Secretary to the Prime Minister Roman Gofman waits before a joint press conference of U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the State Dining Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., September 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
رومان غوفمان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي (رويترز)
Published On 23/7/2026

كشفت تقارير أمريكية أن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الجديد (الموساد) رومان غوفمان التقى قبل أسبوعين مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أثناء زيارة له إلى واشنطن قدم خلالها معلومات استخباراتية بشأن إيران.

وأفاد مصدر -لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- بأن غوفمان قدم معلومات استخباراتية عن اليورانيوم والاقتصاد الإيراني ومشروع "جبل الفأس"، وهو موقع محصن تحت الأرض يرتبط ببرنامج إيران النووي.

وتولى غوفمان قيادة الموساد في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه.

Prime Minister Benjamin Netanyahu (right) shakes hands with Maj. Gen. Roman Gofman, his military secretary, whom he nominated on December 4, 2025, to be the next director of the Mossad.
رومان غوفمان (يسار) كان السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الصحافة الإسرائيلية)

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي -أمس الأربعاء- عن مصدرين مطلعين لم يسمِّهما أن رئيس جهاز الموساد اجتمع في واشنطن بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ‌جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض، وناقش الاجتماع مسألة الحرب على إيران.

وذكر مصدر إسرائيلي أن أحد أهداف زيارة غوفمان كان التنسيق مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي.

ويُعتبر راتكليف ضمن الدائرة المقربة من ترمب، وهو من بين أكثر الأصوات تشكيكا في مذكرة التفاهم مع إيران التي تم التوصل إليها في 18 يونيو/حزيران الماضي.

ولم تُدلِ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولا الموساد بأي تعليق بشأن زيارة غوفمان لواشنطن.

المصدر: الصحافة الأميركية

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