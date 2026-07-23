ترمب يهدد الحوثيين وإيران بـ"عقاب كبير" إذا تكررت الهجمات بالبحر الأحمر

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس الحوثيين وإيران بـ"عقاب عسكري كبير" بعدما نفّذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيّرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وقال ترمب على منصته تروث سوشيال إن "الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكلاء لإيران، وسيُفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم"، إذا شنّوا المزيد من الهجمات.

وأضاف ترمب أنه يشعر حاليا "بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين" بعد أن كانوا يتصرفون "بمسؤولية واحترافية وذكاء" منذ اندلاع الحرب مع إيران في فبراير/شباط الماضي، وفق تعبيره.

وذكّر ترمب بأنه قبل عام شنت الولايات المتحدة هجوما وصفه بـ"القوي" على الحوثيين لتدخلهم في التجارة وإطلاق النار على السفن، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها واشنطن إلى الحوثيين قبل توصلها إلى اتفاق معهم بوساطة عُمانية في مايو/أيار 2025.

وأضاف "منذ ذلك الحين وخلال نزاعنا مع إيران تصرفوا بمسؤولية كبيرة وللأسف عادوا الآن إلى أفعالهم حيث أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية".

استهداف ناقلتين

وأعلن الحوثيون استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" في عملية عسكرية بذريعة انتهاك "الحصار البحري" المفروض، فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) لاحقا اشتعال النار في إحدى السفينتين عقب هجوم تعرضت له في أثناء إبحارها في ⁠⁠البحر الأحمر، دون ذكر من نفذه.

وذكرت الوكالة السعودية، نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل، أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مقدمة الناقلة "إنسيليا"، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها بخير، دون الإشارة إلى استهداف الناقلة الأخرى.

"حظر الملاحة"

والاثنين الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان- حظر الملاحة البحرية على السعودية، متهما المملكة بفرض حصار على الجماعة.

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ونددت السعودية بهذا الإعلان، وتعهدت بحماية سفنها، إذ أعربت وزارة الخارجية -في بيان- عن "إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرّق إليه ما يُسمى المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة".

وطالبت الرياض المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر.

وكان ترمب قال الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" الحوثيين المدعومين من إيران، إنْ نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية.