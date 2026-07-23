بعد إعلان الحوثيين استهدافهما.. ماذا تكشف بيانات الملاحة عن ناقلتي النفط السعوديتين؟

أظهرت بيانات ملاحية أن ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" (ENCELIA) و"ليلى" (LAYLA) كانتا تحملان معا نحو 2.85 مليون برميل من النفط السعودي، وتبحران قبالة سواحل جازان قبل إعلان جماعة الحوثيين "استهدافهما بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن -فجر الخميس- استهداف الناقلتين، بدعوى مخالفتهما قرار "الحصار البحري" الذي أعلنته الجماعة على السعودية.

وذكر سريع أن الهجوم جرى باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، وأسفر عن "إصابات مباشرة أدت إلى اندلاع حرائق في الناقلتين".

وبينما أكدت السعودية تعرض "إنسيليا" للاستهداف وسلامة طاقمها، لم يصدر -حتى وقت إعداد المادة- تأكيد مستقل باستهداف "ليلى"، كما لم تسمِّ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الناقلة التي تناولها تحذيرها.

"إنسيليا".. أكثر من 732 ألف برميل

وفي أحدث البيانات، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة "إنسيليا"، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها.

وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، وأن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية، من دون أن يحدد موقع الاستهداف أو الجهة المسؤولة عنه.

وتُظهر بيانات منصة "كبلر" أن "إنسيليا"، التي ترفع العلم السعودي وتديرها شركة سعودية، كانت تحمل أكثر من 732 ألف برميل من النفط السعودي وقت تعرضها للاستهداف.

وبحسب البيانات الملاحية، فإن الناقلة غادرت ميناء ينبع السعودي في 20 يوليو/تموز الجاري، من دون أن تعلن وجهتها.

واستنادا إلى التحليل الجغرافي الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة لآخر مسار معلن للناقلة وقت ورود أنباء استهدافها، وقع الحادث على بُعد نحو 54 ميلا بحريا (100 كيلومتر) قبالة سواحل مدينة الشقيق السعودية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أصدرت -قبل إعلان الحوثيين بنحو ساعة ونصف- بيانا قالت فيه إنها تلقت بلاغا من ربان ناقلة أفاد بتعرضها لمقذوف مجهول جنوب غرب مدينة الشقيق السعودية، مما تسبب في اندلاع حريق كان الطاقم يعمل على إخماده، وفقا للهيئة.

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ولم يفد البلاغ بوقوع إصابات أو أضرار بيئية، كما لم يذكر اسم الناقلة، لكن موقع الحادث وتوقيته يتوافقان مع المعلومات اللاحقة المتعلقة باستهداف "إنسيليا".

"ليلى".. آخر إشارة قبل 6 أيام

أما الناقلة "ليلى" فتُظهر بيانات منصة "كبلر" أنها ترفع العلم السعودي وتديرها شركة سعودية، وكانت محملة بأكثر من مليونين و120 ألف برميل من النفط السعودي.

وغادرت "ليلى" ميناء ينبع السعودي في 13 يوليو/تموز متجهة إلى ميناء جازان، مع موعد وصول متوقع في 25 من الشهر نفسه.

وبحسب آخر إشارة ملاحية للناقلة قبل 6 أيام، كانت "ليلى" على بُعد نحو 90 ميلا بحريا (166 كيلومترا) قبالة سواحل مدينة جازان السعودية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم يصدر تأكيد سعودي أو بلاغ بحري مستقل يسمّي الناقلة، لتبقى رواية استهدافها مستندة حصرا إلى إعلان الحوثيين.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحوثيين -الاثنين الماضي- فرض "حظر على الملاحة البحرية" المرتبطة بالسعودية، ومنع شركات الشحن من تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية، ملوّحين باستهداف السفن المخالفة.

ونددت السعودية بالتهديد، مؤكدة أنها ستحمي سفنها وفق القانون الدولي، في حين اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بتنفيذ قرار إيراني ضمن مسار تصعيدي أوسع.