الحسكة.. محطة "علوك" تستأنف ضخ المياه لمئات آلاف السكان

أعلنت وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، بدء التشغيل الفعلي لمحطة مياه "علوك" في محافظة الحسكة، لتزويد المنطقة بمياه الشرب بعد توقف دام سبع سنوات.

بدء الضخ التدريجي وإعادة التأهيل

وذكر وزير الطاقة، محمد البشير، عبر منصة "إكس"، أن المحطة شهدت بدء عودة الضخ بعد أكثر من سبع سنوات من التوقف، مشيرا إلى أن المياه ستصل تدريجيا إلى أكثر من 500 ألف نسمة في المحافظة، مع استمرار الأعمال للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

من جانبه، بيّن المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، فرحان العويس لـ "سوريا الآن" أن العمل شمل تأهيل مجموعات الضخ الغاطسة في الآبار والمضخات الأفقية، وإصلاح التسربات والتعديات على خط الجر الرئيسي حتى وصول المياه إلى محطة الحمة، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي.

وأضاف العويس في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن إعادة التشغيل تمت بطاقة تتجاوز 50% عبر تشغيل 19 بئرا من أصل 34، مع استمرار أعمال الصيانة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بنهاية العام، إلى جانب تأهيل البنية التحتية لمرفق العزيزية بمدينة الحسكة.

وأشارت وزارة الطاقة في منشور على "فيسبوك" إلى أنها نجحت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تأهيل القسم المَعنيّ بالتشغيل الحالي، فيما يُنتظر أن تتابع الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تأهيل الجزء المتبقي للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمحطة، بما يعزز استقرار الخدمة ويمهد لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

إنهاء أزمة العطش

وبحسب وكالة "سانا"، فإن عودة المحطة للخدمة تأتي لإنهاء معاناة ما يقارب نصف مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها الغربي وناحية تل تمر والأرياف المحيطة، إضافة إلى منطقة الهول. وذلك بعد سنوات من الاعتماد على الصهاريج الخاصة مرتفعة التكلفة.

وتُعد "علوك" إحدى أبرز المنشآت المائية في شمال شرق سوريا، حيث تصدّر اسمها التقارير الأممية والدولية خلال السنوات الماضية إثر تعرضها لأكثر من 20 انقطاعا متكررا منذ عام 2019، حتى يوليو/تموز 2021 بحسب ما وثقته "اليونيسف"، نتيجة التجاذبات العسكرية والخلافات حول التغذية الكهربائية وصعوبة وصول فرق الصيانة، مما حرم مئات آلاف السكان من مياه الشرب واضطر المنظمات الدولية للتدخل عبر حلول إغاثية طارئة كصهاريج المياه للحد من انتشار الأوبئة والأزمات الصحية.