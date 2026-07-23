التقيا في مانيلا.. لافروف يهاجم تسليح أوكرانيا وروبيو يتحدث عن "دور بنّاء"

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو -خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا- من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ذلك أمر "غير مقبول"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وعُقد اللقاء بين الوزيرين -اليوم الخميس- على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين استمر نحو نصف ساعة، وجاء بعد ساعات على مكالمة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف "إعادة تنشيط الدبلوماسية" بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا، بحسب زيلينسكي.

وجلس روبيو ولافروف حول طاولة قبل دخول الصحفيين إلى القاعة، ولم يدليا بأي تصريحات بعد اللقاء الذي يُعد الأول بينهما منذ سبتمبر/أيلول 2025.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين "بحثا العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا".

في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن لافروف -خلال مناقشته ملف أوكرانيا مع روبيو- شدد على أن "استمرار إمداد نظام كييف بالأسلحة أمر غير مقبول".

كما ندد بـ"السياسة التي تزعزع الاستقرار، والتي تنتهجها الدول الأوروبية التي تصر على السعي لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا".

التسوية

وجدد لافروف تأكيده أن "الجانب الروسي مستعد لتسوية سياسية دبلوماسية للنزاع" الذي اندلع إثر الهجوم الواسع الذي شنته روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ووفق وزارة الخارجية الروسية، تطرّق النقاش إلى الحرب في الشرق الأوسط، ونددت موسكو بالضربات الأمريكية على إيران.

وقال روبيو إنه أجرى "محادثة جيدة وصريحة" مع نظيره الروسي، مؤكدا أن واشنطن ‌مستعدة للقيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف روبيو للصحفيين "نحن مستعدون للاضطلاع بدور بنّاء للمساعدة في وضع نهاية لحرب عبثية، وعلى استعداد للقيام بذلك"، دون أن يكشف تفاصيل المحادثات ‌التي جرت مع لافروف.