اتهام حقوقي لشرطة الهند بسحق احتجاجات أنصار "صراصير الشعب"

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الهندية باستخدام قوة مفرطة شملت الغاز المدمع والهراوات، لتفريق احتجاجات طلابية "سلمية إلى حد كبير" في العاصمة نيودلهي قبل يومين.

وطالبت المنظمة بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والسماح بالاحتجاج السلمي ووقف قطع خدمات الإنترنت.

وبدأت الاحتجاجات في يونيو/حزيران للمطالبة بالمحاسبة على "سوء إدارة" امتحانات القبول الطبية، ثم توسعت لتشمل الغضب من البطالة والفساد، وقادها تحالف شبابي يُعرف بـ"حزب صراصير الشعب" المستوحى اسمه من تشبيه رئيس المحكمة العليا العاطلين عن العمل بـ"الصراصير".

ودعا التحالف إلى مسيرة سلمية نحو البرلمان يوم 20 يوليو/تموز، انتهت بسقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين والشرطة، بينهم شابة في حالة حرجة.

وقالت المنظمة إنها قابلت 9 شهود، منهم منظمون وصحفيون وطلاب، وحللت 10 مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت استخدام الشرطة للهراوات والغاز المدمع، ودفع المتظاهرين إلى مساحات ضيقة بما يعرضهم لخطر التدافع والاختناق. وروى شهود أن الشرطة انهالت بالضرب على متظاهرين كانوا واقفين أو جالسين أرضا، وأن عناصر ذكورا اعتدوا على متظاهرات رغم توسلاتهن.

ووثقت هيومن رايتس ووتش مشاركة رجال بملابس مدنية يحملون هراوات بلاستيكية مشابهة لتلك التي تستخدمها قوات الأمن. وأشارت إلى أن كثيرا من عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب لم يحملوا شارات تعريف بأسمائهم، ما يعرقل المحاسبة، وأن المتظاهرين تعرضوا أيضا للمراقبة عبر أنظمة التعرف على الوجوه.

ودانت المنظمة قطع خدمات الإنترنت في أجزاء من وسط نيودلهي أثناء الاحتجاجات، محذرة من أن هذه الممارسات تُستخدم لإخفاء انتهاكات قوات الأمن ومنع توثيقها، فضلا عن أنها تنتهك الالتزامات الدولية للهند بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ودعت إلى تحقيق مستقل ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات "بغض النظر عن رتبهم".