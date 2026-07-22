وصلت اليوم الأربعاء جثامين الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن وفي انفجار مسيّرة بالعراق إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الحرب بيت هيغسيث، في استقبالها خلال مراسم عسكرية صامتة جرت وفق التقاليد المتبعة لنقل جثامين العسكريين الأمريكيين.

وقالت مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض وجد وقفي بأن مراسم الاستقبال تقام بصمت كامل، من دون كلمات أو تصريحات، احتراما للجنود القتلى، مشيرة إلى أن نقل الجثامين عبر قاعدة دوفر العسكرية يعد إجراء متبعا في كل مرة يسقط فيها جنود أمريكيون في المواجهات مع إيران، فيما يحرص الرئيس الأمريكي على حضور مراسم الاستقبال بنفسه.

وأضافت أن الجنود الذين وصلت جثامينهم قتلوا في القاعدة العسكرية بالأردن جراء هجوم إيراني استهدف مواقع تقول طهران إنها تضم قوات أمريكية في المنطقة، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري المتبادل بين وواشنطن وإيران.

وتابعت المراسلة أن ترمب أجرى، قبل توجهه إلى القاعدة، اتصالات بعائلات الجنود القتلى، مؤكدا لهم أن نشر القوات الأمريكية في المنطقة يأتي، بحسب قوله، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا ذلك المبرر الأساسي للوجود العسكري الأمريكي هناك.

في موازاة مراسم استقبال الجثامين، واصل ترمب لهجته التصعيدية تجاه طهران، إذ هدد، قبل وصوله إلى قاعدة دوفر، بأن أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز سيقابله رد أمريكي يستهدف جسرا بالقرب من طهران أو محطة للطاقة، في أحدث تهديداته لإيران.

وعقد مقتل الجنود، توعد الرئيس دونالد ترمب بأن أي هجوم يؤدي إلى مقتل عسكريين أمريكيين سيُقابل برد "يفوق بأضعاف" الضربات الأمريكية الحالية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران لليوم الحادي عشر على التوالي.

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وكان 3 جنود أميركيين قتلوا وأصيب آخرون الجمعة الماضية في قصف صاروخي إيراني على قاعدة عسكرية في الأردن، ولقي آخر مصرعه أثناء تفكيك مسيّرة انتحارية إيرانية في إقليم كردستان العراق.

ومنذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر فبراير/شباط الماضي، قتل 17 عسكريا أميركيا وأصيب أكثر من 430، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.