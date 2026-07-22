وزير إسرائيلي: هدفنا السيطرة على غزة والاستيطان فيها

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو اليوم الأربعاء إن الهدف النهائي للحكومة الإسرائيلية هو السيطرة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إلياهو -وهو من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- قوله إن "هدفنا النهائي هو استعادة السيطرة على غزة، بما في ذلك إقامة مستوطنات".

وأضاف "أتفق على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش. في الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة".

ويدعو "حزب القوة اليهودية"، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه وتهجير الفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة في يونيو/حزيران 1967 خلال حرب الأيام الستة، وفي أغسطس/آب 2005 بدأت تنفيذ خطة فك الارتباط، بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وإجلاء المستوطنين.

ويعد القانون الدولي قطاع غزة جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما ينص على أن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتمثل انتهاكا للقوانين والقرارات الدولية.

وكان آلاف المستوطنين الإسرائيليين، يتقدمهم وزراء، بينهم بن غفير، نظموا مظاهرة، الأحد الماضي، على حدود قطاع غزة، وسط دعوات لإقامة مستوطنات في القطاع.

وتتعارض هذه التوجهات اليمينية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تنص على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وعدم احتلاله أو تهجير الفلسطينيين منه.

وتقول الخطة "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك، مع حرية العودة. سنشجع الناس على البقاء، ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل، وإسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقا لمعايير ومعالم وجداول زمنية".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضمن الخطة، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية عبر قتل فلسطينيين وإصابتهم بشكل يومي، فضلا عن تقييد إدخال المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق سيطرتها على القطاع من 53% من إجمالي مساحته بموجب الاتفاق إلى 70%.

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ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.