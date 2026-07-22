مقتل الطفلة السورية فرح يهز منصات التواصل وناشطون يطالبون بالقصاص

عبر نشطاء عن حزنهم العميق تفاعلا مع قضية مقتل الطفلة السورية فرح الحمود البالغة من العمر عامين ونصف في بلدة غباغب في ريف درعا الشمالي (جنوبي سوريا)، مطالبين بتوسيع التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

وتشير تفاصيل الحادثة إلى أن الطفلة فقدت مساء الخميس الماضي أثناء لعبها أمام منزل عمتها في الحي الشرقي بالبلدة، وأطلق الأهالي والأقارب حملة بحث ميدانية واسعة شاركت فيها الجهات الأمنية.

وبعد نحو أربعة أيام من البحث المكثف، عُثر على جثة الطفلة داخل مستودع للتبن في البلدة نفسها، بعد أن اشتبه أحد الجيران في انبعاث رائحة من المكان وأبلغ الجهات المختصة.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة كان الاختناق أو كتم التنفس، وأن الطفلة فارقت الحياة يوم اختفائها، وأن جثتها كانت في مراحل متقدمة من "التحلل" عند اكتشافها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الوحدات المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا اعتقلت عددا من المشتبه بهم في القضية، في إطار التحقيقات المتواصلة لكشف ملابسات الحادثة.

القصاص العاجل

وأبرزت حلقة (2026/7/22 ) من برنامج "شبكات" تغريدات النشطاء التي عبر بعضهم خلالها عن الحزن والصدمة، بينما طالب آخرون بضرورة بذل الجهود لكشف المجرمين وتنفيذ القصاص العاجل.

وأعرب المغرد سامر عن صدمته من الحادثة، وكتب يقول:

طفلة بريئة بعمر الزهور تموت بهذه الطريقة البشعة؟ أين العدالة؟ يجب أن يُعاقب الجاني بأشد العقوبات

وفي نفس السياق، دعت الناشطة ريما إلى سرعة كشف الجناة، وغردت:

قلوبنا تنزف على فرح الصغيرة، نتمنى من الجهات الأمنية الإسراع في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة، فهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم

من جهته، تساءل المغرد خالد عن غياب الكاميرات الأمنية، وكتب:

كيف لطفلة أن تختفي في وضح النهار في بلدة صغيرة ولا يراها أحد؟ أين الكاميرات؟ أين الجيران؟ القصة فيها الكثير من الغموض

أما الناشط محمد فغرد مشيدا بحملات البحث، لكنه انتقد بطء خطوات التحقيق، بالقول:

تحية لأهالي غباغب الذين بحثوا عن فرح لأيام، لكن الجهات الرسمية تتحرك ببطء شديد، والقضية تحتاج إلى تحقيق عاجل وشامل.

وناشد والد الطفلة الحكومة بتوسيع التحقيق والبحث عن أي أطراف أخرى قد تكون متورطة في الجريمة، مع تأكيد الجهات الأمنية المختصة استمرار التحقيق مع الموقوفين لاستكمال جمع الأدلة وسماع الإفادات، تمهيدا لكشف المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.