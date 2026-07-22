مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة في نيويورك

يمثُل الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو أمام محكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، في ثالث ظهور علني له منذ أن اعتقلته الولايات المتحدة بعملية عسكرية من كاراكاس في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، كما تواجه زوجته سيليا فلوريس (69 عاما) ثلاث تهم، ولكنهما ينفيان تلك التهم جميعها.

وإضافة إلى التهم الموجهة إليه، رفعت عائلات خمسة شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى مدنية ضد مادورو في أوائل يوليو/تموز، متهمة إياه بإصدار أوامر بإعدامهم ضمن نمط أوسع من عنف الدولة.

ومن المقرر أن يمثل مادورو، الذي يقبع في سجن بروكلين، أمام محكمة مانهاتن حيث يُحاكم بتهمة الاتجار بالمخدرات هو وزوجته سيليا فلوريس، وذلك في جلسة مخصصة للمسائل الإجرائية.

وقبل أشهر، وافقت الإدارة الأمريكية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي مادورو وزوجته، بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تمنع كاراكاس من دفع الرسوم القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وفي أول ظهور له أمام المحكمة في نيويورك، بعد وقت قصير من اعتقاله، قدم نيكولاس مادورو نفسه على أنه "أسير حرب".