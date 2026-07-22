أخبار|أوكرانيا

للمرة الثانية.. أوكرانيا تضرب أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية

حفظ

كومبو Smoke rises from a Wildberries warehouse on fire after an attack in Nevinnomyssk, Russia, July 22, 2026, in this still image obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY. VERIFICATION: - Building exterior, utility poles and towers, and road layout matched archive and satellite imagery. - Corroborating footage showed smoke rising from the same location. - The governor of Stavropol region Vladimir Vladimirov said on Telegram on July 22 that a drone attack on the outskirts of Nevinnomyssk resulted in fire in a warehouse complex. - Tatyana Kim, the head and co-founder of Wildberries, posted on Telegram on July 22 that the company’s logistic centers in Krasnodar and Nevinnomyssk were attacked. - No older versions of the video found posted online before July 22. ثم Smoke rises from a Wildberries warehouse on fire after an attack in Krasnodar, Russia, July 22, 2026, in this still image obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Buildings, roofs, vegetation and road layout matched archive and satellite images. - Date confirmed by reports from local authorities and Wildberries company. - Krasnodar Mayor Yevgeny Naumov wrote on Telegram on July 22 that fire broke out at a logistics warehouse after drone attack in Krasnodar. - Tatyana Kim, the head and co-founder of Wildberries, said on Wednesday on Telegram that warehouses in Krasnodar had been attacked.
مسيّرات أوكرانية استهدفت شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا (رويترز)
Published On 22/7/2026

للمرة الثانية خلال أسبوع، استهدفت مسيّرات أوكرانية، اليوم الأربعاء، شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي.

وجاء الهجوم على مستودعات لشركة  "وايلدبيريز" العملاقة في جنوب روسيا، بعد 4 أيام على هجوم استهدف مستودعين كبيرين للشركة قرب موسكو، وأدى إلى مقتل 8 موظفين واندلاع حريق دمر المنشآت تقريبا.

وتُعَد "وايلدبيريز" أكبر شركة روسية للتسوق الإلكتروني، توصف بأنها موازية لأمازون الأمريكية.

ما سبب الاستهداف؟

قال الرئيس الأوكراني إن كييف ضربت "مراكز لوجيستية تشارك في تزويد الجيش الروسي بمكوّنات المسيّرات ومعدات الملاحة وتجهيزات أخرى".

وكان زيلينسكي أفاد في وقت سابق بأن الشركة تخزّن مكوّنات طائرات مسيّرة، معلنا عودة الحرب بشكل عادل إلى عقر دارها، على حد تعبيره.

كما كشف أن كييف استهدفت مستودع نفط بالإضافة إلى "ناقلة و4 سفن شحن" في البحر الأسود وبحر أزوف، حيث كثفت أوكرانيا هجماتها في الأيام الأخيرة.

ما نتائج الهجوم؟

أفاد حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، بمقتل شخص في الهجوم، دون تفاصيل ما إذا كان القتيل سقط في مستودع الشركة أو موقع آخر استهدفته الضربات.

بدورها، أعلنت رئيسة مجلس إدارة الشركة تاتيانا كيم -في بيان عبر تليغرام- إخلاء الشركة من الموظفين.

وأدت الضربات الأوكرانية إلى تعطيل حركة الشحن الروسية في بحر أزوف، مما أجبر موسكو على البحث عن طرق شحن بديلة.

ووصل نطاق الضربات الأوكرانية إلى مناطق بعيدة مثل جبال الأورال وسيبيريا، وتسببت بنقص في الوقود على مستوى البلاد.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، المكلفة بالقضايا الكبرى في البلد، فتح تحقيق في "اعتداء" بعد "هجمات الوحدات المسلحة الأوكرانية على المراكز اللوجيستية في كراسنودار ونيفينوميسك".

وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يصعّد الطرفان منذ بضعة أشهر حدة ضرباتهما، مما يؤدي إلى سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين.

إعلان

وقالت كييف إن ضرباتها تهدف إلى الحد من مصادر تمويل المجهود الحربي الروسي وإرغام الكرملين على التفاوض لإنهاء الحرب.

وحذرت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من أن حصيلة القتلى والجرحى من المدنيين جراء الحرب ازدادت بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام 2026.

وتشهد كييف وموسكو حربا منذ ما يزيد على 4 سنوات، انتقل فيها البلدان من المواجهة التقليدية إلى استهداف ركائز الاقتصاد بالبلدين، في تصعيد لا يؤشر إلى تغيير في قواعد الاشتباك العسكرية فحسب، بل يهدد كذلك بإرباك أسواق الطاقة والتجارة في العالم.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

إعلان