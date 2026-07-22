كولومبيا "اليمينية" تدشن "درع الأمريكتين" في معقل إسكوبار

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب المنتمي إلى اليمين المتشدد أبيلاردو دي لا إسبريا فتح مكتب في مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، لـ"درع الأمريكتين"، وهي مجموعة من دول أمريكا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترمب لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.

ولم تنضم كولومبيا بقيادة الرئيس اليساري المنتهية ولايته غوستافو بيترو، إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور. كما رفضت المكسيك والبرازيل اللتان تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.

وقال أبيلاردو أمس الثلاثاء "هنا، في ميديلين، يكمن رأس أفعى تجارة المخدرات والجريمة المنظمة"، في إشارة إلى ثاني كبرى مدن البلاد التي كانت معقلا لبابلو إسكوبار، زعيم كارتل المخدرات الكولومبي الشهير الذي يحمل اسم المدينة، قبل أن تقتله الشرطة عام 1993.

وأعطى دي لا إسبريا الذي سيتسلّم مهامه في 7 أغسطس/آب المقبل "جميع المجرمين في كولومبيا مهلة شهر لتسليم أنفسهم"، متوعدا بقصف مكثف لكارتلات المخدرات النافذة.

كذلك أعرب عن نيته بناء سجون عملاقة، مشيدا بالنهج الأمني الذي يتبعه في السلفادور الرئيس نجيب بوكيلة وفي الإكوادور الرئيس دانيال نوبوا.

ويعتزم دي لا إسبريا تكثيف الحرب على الجماعات المسلحة وكارتلات المخدرات في بلده الذي يُعدّ أول منتِج للكوكايين في العالم.

ويأتي موقفه المتشدد في ظل تصاعد لحدة العنف لم يسبق له مثيل منذ 10 سنوات، وبعد فشل مفاوضات السلام التي أجراها بيترو مع الجماعات المسلحة.

الإكوادور تتأهب

من جهته أعلن وزير الداخلية في الإكوادور جون رايمبرغ أن بلاده وكولومبيا ستشنان عمليات عسكرية ضد الجريمة المنظمة "من اليوم الأول" من ولاية أبيلاردو دي لا إسبريا.

وأضاف رايمبرغ في تصريح لوسائل الإعلام: "نحن على أعتاب تغيير في الحكومة في كولومبيا، وهو تغيير يصب في مصلحتنا إلى حدّ كبير، لأننا سنحظى أخيرا بمحاور نتعاون معه في هذه المعركة ضد الجريمة المنظمة". وقد كانت الإكوادور تتهم الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو بعدم بذل الجهد الكافي لمكافحة تهريب المخدرات على طول حدودهما المشتركة.

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وأدت تلك الاتهامات إلى تدهور العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، بعدما فرض كل من البلدين رسوما جمركية يصل بعضها إلى 100%.