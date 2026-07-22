في ثالث جلسات محاكمته.. النيابة تطلب إعدام وسيم الأسد

طالبت النيابة العامة في دمشق، اليوم الأربعاء، بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم وسيم الأسد، خلال ثالث جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة، وذلك ضمن سلسلة محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم زمن النظام المخلوع.

وجاء طلب النيابة – وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية – مستندا إلى "الأدلة والشهادات التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي"، مطالبة بإنزال "أقصى العقوبات" وهي الإعدام.

في المقابل، جدد المتهم وسيم الأسد وهيئة دفاعه إنكار التهم الموجهة، مع التماس "الرحمة والعدالة"، حسب ما أوضحته الهيئة الوطنية في بيان لها.

وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام، قبل أن تعلن تأجيل المحاكمة إلى 29 يوليو/تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومثل وسيم الأسد للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو/حزيران الماضي، حيث يواجه تهما تتعلق بـ"إدارة وتشكيل مجموعات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المدنيين".

وخلال الجلسة الثانية من محاكمة المتهم، في 15 يوليو/تموز الجاري، جرى الاستماع إلى شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية، كما تم عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، وفق "سانا".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في 21 يونيو/حزيران 2025، إلقاء القبض على وسيم الأسد على الحدود ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏السورية اللبنانية في عملية أمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وهو من أبناء عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.