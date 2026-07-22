"مشهد بطولي".. شاب بغزة ينقذ طفلة من بركة صرف صحي ويعلق على الموقف

في مشهد بطولي أثار إعجاب الكثيرين، أنقذ الشاب الفلسطيني يزن فتحي صالح طفلة من موت محقق، بعد أن قفز دون تردد في بركة صرف صحي لانتشالها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة الإنقاذ بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليحظى بتفاعل كبير وإشادة واسعة.

وقال الشاب صالح – في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت – إن الحادثة وقعت أمس الثلاثاء، عندما تنبه الموجودون لسقوط الطفلة هبة أبو مشايخ (6 سنوات) داخل بركة "أبو راشد" الواقعة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهي بركة تجميع مياه صرف صحي كبيرة يُقدر عمقها بنحو 9 أمتار على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأضاف أنه لم يتردد لحظة، وقفز في البركة غير مكترث بالمخاطر التي قد تهدد حياته، ولا بهاتفه المحمول الذي خسره في القاع، حيث كان همّه الوحيد إنقاذ روح الطفلة.

وتمكن صالح من الوصول إلى الطفلة هبة التي كانت تصارع الغرق في اللحظات الأخيرة بين الحياة والموت، لينجح في إخراجها سالمة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالتها بالمستقرة وأنها بخير.

وتقطن الطفلة في مركز إيواء قريب من بركة الصرف الصحي، أما صالح، فيقيم في منزله المقابل للبركة.

ورغم الارتفاع الهائل في أسعار الهواتف، بسبب الحصار الإسرائيلي، قال صالح إنه لا يكترث للخسارة المادية مقابل شعوره بالرضا عن نفسه لإنقاذه روح طفلة بريئة.

من جهته، قال عماد شلاش جد الطفلة هبة (والد أمها) إن حفيدته تعرضت للسقوط في بركة بعد أن زلّت قدمها أثناء وجودها مع طفلتين أخريين، وأضاف في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن الشاب يزن أنقذ الطفلة بالقفز خلفها، وأنقذ حياتها، موجها له التحية.

وذكر أن مسعفا من سكان المنطقة أجرى للطفلة إسعافات سريعة عقب انتشالها من البركة، قبل نقلها بالإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد تحولت قصة بطولة يزن إلى قصة رائجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتغريدات والمنشورات المشيدة بموقفه الإنساني. وتناقل الناشطون تفاصيل شجاعته.

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وفي تعليقه على الموقف، قال باسل أبو وادي على حسابه بموقع فيسبوك: "ما حدث اليوم زاد اعتزازي واطمئناني، جارنا البطل، الذي أنقذ الطفلة الغريقة في بركة أبو راشد، حيث قفز في مياه المجاري الضحلة وأنقذ الطفلة، نعم الرجال".

أما محمد التلولي فكتب: "بطولة وإقدام وشهامة وشجاعة يسجلها شاب من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عندما شاهد طفلة تسقط في بركة تجميع مياه الصرف الصحي.. نحن نعلم خطورة هذا المكان، ونعرف أن من يسقط فيه يكون من الصعب إنقاذه. تحية لهذا البطل، والحمد لله على سلامة الطفلة".

وبدورها، قالت ميسون عوض: "لطف الله وعزيمة الشاب يزن فتحي صالح تم إنقاذ الطفلة بحمد الله.. هالشاب بيستاهل يطلع ترند".

وفي موقع إكس كتب راشد بن إبراهيم شتات: "نجح الشاب يزن فتحي صالح في إنقاذ طفلة سقطت داخل بركة، وبحسب شهود، لم يتردد يزن في النزول إلى بركة مياه الصرف الصحي، رغم المخاطر التي قد تهدد حياته".