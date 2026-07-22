لليلة الـ11.. ضربات أميركية على إيران والدفاعات الجوية تُفعّل في طهران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، في حين أكد مراسل الجزيرة تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وأفادت القيادة في بيان على منصة "إكس"، بأن الهجمات التي بدأت عند الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، ما تسبب في تعريض البحارة الأبرياء للخطر وتقويض حرية الملاحة.

وأكدت أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا لعبور السفن التجارية، وأنها -ومنذ أوائل مايو/أيار الماضي، ساعدت في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام.

هجمات على مدن إيرانية

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بتفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة الإيرانية طهران، وجاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وأكد التلفزيون الإيراني، أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشرقها وشمالها الشرقي.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية خلال الدقائق الماضية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة طهران، وعن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفي مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية، أيضا عن هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وكذلك مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

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وفي الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية جنوب غربي إيران.

ونقلت كالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤولين في شرق أذربيجان إن موقعا عسكريا قرب تبريز تعرض لهجوم جوي أمريكي.