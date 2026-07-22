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عاجل | خليل الحية: أقول لأهل غزة إننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه حتى نرفع عنكم الضر والألم

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ترامب ومادورو
Published On 22/7/2026
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آخر تحديث: 16:41 (توقيت مكة)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية:

  • أؤكد أننا سنسير على ذات الدرب والخطى
  • أقول لأهل غزة إننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه حتى نرفع عنكم الضر والألم
  • الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا
  • أؤكد على جملة من الأولويات أولها الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي
  • من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة باعتبارها حقا أصيلا لشعبنا
  • سنواصل التحرك في كل المسارات من أجل غزة والضفة والقدس والأسرى
  • المرحلة الحالية لا تعتمد التفرد أو الإقصاء

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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