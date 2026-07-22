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عاجل | خليل الحية: أقول لأهل غزة إننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه حتى نرفع عنكم الضر والألم
Published On 22/7/2026|
آخر تحديث: 16:41 (توقيت مكة)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية:
- أؤكد أننا سنسير على ذات الدرب والخطى
- أقول لأهل غزة إننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه حتى نرفع عنكم الضر والألم
- الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا
- أؤكد على جملة من الأولويات أولها الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي
- من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة باعتبارها حقا أصيلا لشعبنا
- سنواصل التحرك في كل المسارات من أجل غزة والضفة والقدس والأسرى
- المرحلة الحالية لا تعتمد التفرد أو الإقصاء
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة