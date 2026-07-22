ترمب يتوعد بضرب جسور ومحطات طاقة بطهران إذا استهدفت السفن بهرمز

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الأربعاء- بالرد على أي اعتداء إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز من خلال استهداف الجسور ومحطات الطاقة في العاصمة الإيرانية طهران والمناطق المجاورة لها.

وقال ترمب، في تدوينة عبر منصته تروث سوشيال، "من الآن فصاعدا في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز سواء كان ذلك بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو أي سلاح آخر ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر أو محطة توليد طاقة، بما في ذلك تلك الواقعة في طهران أو بالقرب منها".

ويأتي تحذير الرئيس الأمريكي بعد يوم من تلويحه بضرب موقع نووي إيراني في جبل الفأس، وتأكيده خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض أن "الحصار في مضيق هرمز متواصل ولا أحد يعبر منه".

وتشير التحليلات إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية الذي أكمل أسبوعا منذ إعادة فرضه في 14 يوليو/تموز الجاري، لم يشكل تأثيرا واضحا لصالح واشنطن، وفق تحليل بيانات أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

ورصدت الوحدة عبور 19 سفينة مرتبطة بإيران من أصل 44 سفينة منذ دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، وحتى ظهر أمس الثلاثاء.

كما كشفت تقييمات استخبارية أمريكية أن الموجة الجديدة من الهجمات على مواقع إيرانية، المستمرة منذ 11 يوما، لم تفعل الكثير لتغيير سلوك إيران، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي لصحيفة "ذا أتلانتيك" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء.