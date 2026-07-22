زيلينسكي يعيّن قائدا جديدا للجيش الأوكراني

عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما للجيش في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الذي يحظى بشعبية واسعة قبل أكثر من أسبوع، وهي خطوة تمثل أكبر تغيير في القيادة العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا، وقد أثارت احتجاجات واسعة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على تليغرام أمس الثلاثاء "قررت أن يكون ميخايلو دراباتي هو القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدا أن "عمليات قوات الدفاع الأوكرانية مستمرة ويجب أن تستمر بثبات".

وأضاف الرئيس الأوكراني "وأعرب عن امتناني لأولكسندر سيرسكي ولجميع مقاتلينا على صمود مواقعنا القوية على الجبهة الأمامية".

وحسب الوكالات، فإن دراباتي قائد مخضرم يحظى بالاحترام، قاد القوات البرية من 2024 إلى 2025، وينظر ‌‌إليه على أنه جنرال من الجيل الجديد. وحل دراباتي (43 عاما) محل أولكسندر سيرسكي (60 عاما).

وشغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024، ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة، وقد قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الغزو الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو.

وأثار التعديل الوزاري الذي أجراه زيلينسكي في الأسبوع الماضي وإقالة وزير الدفاع الإصلاحي المتمرس في مجال التكنولوجيا ميخايلو فيدوروف (35 عاما)، بعد نصف عام فقط من توليه المنصب، مخاوف بين المحللين من احتمال فقدان القوة الدافعة التي اكتسبتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة بساحة المعركة.

وبرزت التساؤلات حول مستقبل سيرسكي مع إقالة فيدوروف الذي يتمتع بشعبية كبيرة بعد ستة أشهر فقط من تعيينه. واتهم فيدوروف، وهو خبير تقني، سيرسكي بعرقلة خططه لتحديث الجيش وممارسة ضغوط على زيلينسكي لإقالته، وهو ما نفاه سيرسكي.

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وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام المبادرة في الحرب من خلال توجيه ضربات قوية لقطاع الطاقة ‌‌الروسي -الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية- وللعمليات اللوجستية.