تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس، خلال ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل"، وسط مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة.

وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من محاولات تهويد المسجد الأقصى والاعتداء على مقدسات المسلمين، مع دعوات جماعات "الهيكل" الاستيطانية المتطرفة لحشد آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد خلال هذه المناسبة المزعومة.

وقالت الحركة في بيان على منصة تليغرام -اليوم الأربعاء- إن ما يجري في القدس يمثل محاولات لتغيير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة، مشيرة إلى رسم شعار "المخلّص" على حجارة الساحة الشرقية للمسجد الأقصى بالتزامن مع الدعوات لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد غدا.

وحذرت حماس من تداعيات العدوان على المسجد الأقصى، منوهة بأن المساس به يمثل تجاوزا للخطوط الحمر. وأكدت أن إسرائيل "لن تنجح في فرض واقع تهويدي أو انتزاع المسجد الأقصى من هويته العربية والإسلامية".

ودعت الحركة الفلسطينيين إلى التوجه إلى المسجد الأقصى، وتكثيف المكوث والصلاة في باحاته ومحيطه، والعمل على إفشال المخططات التهويدية التي تستهدفه.

كما دعت الدول العربية والإسلامية والهيئات الدينية والحقوقية والإعلامية إلى اتخاذ مواقف وإجراءات عملية تجاه محاولات اقتحام المسجد الأقصى.

وأمس الثلاثاء، حذرت محافظة القدس من تنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى من قِبل جماعات "الهيكل" المتطرفة، خلال ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وقالت المحافظة في بيان -نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن هذه التحركات "لم تعد مجرد نشاط تنظمه جماعات متطرفة"، مضيفة أنها أصبحت جزءا من "سياسة إسرائيلية رسمية" تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

مخطط تهويدي

ونبّهت محافظة القدس إلى أن المعطيات الميدانية والسياسية التي رصدتها خلال الأيام الأخيرة تشير إلى وجود خطة تعبئة واسعة تقودها منظمات "الهيكل"، بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين، من خلال تجاوز الرقم المسجل العام الماضي، البالغ نحو 4 آلاف مقتحم في يوم واحد.

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وأشارت المحافظة إلى أن تلك المنظمات تسعى إلى رفع عدد المقتحمين إلى 5 آلاف، مؤكدة أن هذا الهدف تعمل على تحقيقه تدريجيا منذ عام 2021.

وذكرت أن أعداد المقتحمين خلال هذه المناسبة المزعومة شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من نحو 2200 مستوطن في عامي 2022 و2023، إلى 3 آلاف مستوطن في 2024، ثم إلى 4 آلاف مستوطن في 2025.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة ومُلغاة.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، لكن دون استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.