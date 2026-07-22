بيرنهام يسمح لأمريكا باستخدام القواعد البريطانية لضرب إيران

وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بيرنهام، على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتوجيه ضربات إلى إيران، في استمرار لسياسة سلفه كير ستارمر، وفي ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب لحربه على طهران.

وكان رئيس الوزراء السابق ستارمر قد ترأس اجتماعا لكبار الوزراء والمسؤولين يوم الجمعة لمناقشة السياسة البريطانية في أعقاب العمليات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأفاد مصدران للوكالة بأن الوزراء قرروا في الاجتماع الاستمرار في السياسة الحالية التي تسمح باستخدام قواعد "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد" بمقاطعة غلوسترشير في إنجلترا، من قبل الطائرات الأمريكية التي تنفذ مهامّ تهدف إلى مواجهة التهديد الصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى المواقع المستخدمة لاستهداف مضيق هرمز.

وأضاف المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لطبيعة المسائل الأمنية، أن بيرنهام، الذي تولى رئاسة الوزراء يوم الاثنين، أُبلغ بالمناقشة ووافق على القرار المتخذ.

وأوضح المصدران أن بيرنهام سيواصل سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بالموافقة على استخدام القواعد البريطانية فيما يُسمى الضربات الدفاعية الأمريكية. وهذا يعني أنه من المرجح استخدام القواعد البريطانية في بعض العمليات الأمريكية الحالية.

ويأتي هذا القرار بينما يواصل الجيش الأمريكي عملياته العسكرية لليلة الحادية عشرة على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة.

وأثارت تصريحات ترمب التي هدد فيها بمهاجمة البنية التحتية المدنية الإيرانية، كالجسور ومحطات الطاقة، قلق المسؤولين البريطانيين الذين يخشون التداعيات القانونية لأي ضربات من هذا القبيل.

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ومن المرجح أن يواجه بيرنهام انتقادات من حزب الخضر اليساري والديمقراطيين الليبراليين، اللذين يعارضان استخدام القواعد، بسبب مخاوف من توجيه اتهامات للمملكة المتحدة بالتواطؤ في جرائم حرب.

وتوترت العلاقات بين ‌‌ترمب وستارمر عندما رفضت بريطانيا في البداية طلبا أمريكيا باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات على إيران، ثم أذِن ستارمر للولايات المتحدة بذلك لاحقا.

وقال مكتب بيرنهام إنه ‌‌أكد لترمب أن لندن ستلتزم بالدفاع والأمن وستدعم معاودة فتح مضيق هرمز، بعد أن ظل مغلقا فعليا منذ بدء الحرب، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد يُفسر قرار رئيس الوزراء الجديد تعليقات ترمب الإيجابية نسبيا بشأن دخوله مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، حيث نشر ترمب تعليقا إيجابيا على منصته "تروث سوشيال" بعد مكالمة هاتفية مع بيرنهام، كتب فيه "ناقشنا نفط بحر الشمال، والتجارة، والتحالف العسكري، وإزالة الألغام من مضيق هرمز، والعديد من المواضيع الأخرى. كانت المكالمة شيقة، وسارت على ما يرام".