قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار بزيادة تقارب 8 مليارات دولار مقارنة بآخر تقدير معلن.

وأوضح هيغسيث في تصريحات له أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 سبتمبر/أيلول القادم، بما في ذلك رواتب القوات وتكاليف التشغيل والصيانة.

وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة تفرض حصارا وصفه بالفعال على السفن والموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران لا تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، لكنها "تطلق النار على السفن".

وقال أيضا إن القوات الأمريكية دمرت آلاف الذخائر الإيرانية، فيما أخفت طهران جزءا آخر من الذخائر داخل منشآت مغلقة وتحت الأرض حسب قوله.

واعترف وزير الحرب الأمريكي أن إيران ما زالت تمتلك بعض القدرات العسكرية، إلا أن الضربات الأمريكية المتتالية والضرر الذي ألحقته تلك الضربات بقدرات إيران جعلها، بحسب تعبيره، "في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق".

كما اعتبر هيغسيث أن إيران تعيش ما وصفها بـ"أضعف مراحلها العسكرية خلال العقد الماضي، وربما خلال 47 عاما"، متهما إياها ببناء "جيش إرهابي" للدفاع عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

واستدرك بالقول إنه "لا يمكن القضاء على كل زورق سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز في الترسانة الإيرانية".