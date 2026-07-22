مجلس التعاون: سلوك إيران ينتهك القانون الدولي ويقوض السلام

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على دول المجلس ودول أخرى في انتهاك لمبادئ القانون الدولي.

وأضاف البديوي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعنوان "حوكمة الموارد الطبيعية.. ركيزة للسلام والأمن والازدهار" أن هجمات إيران على دول المنطقة تعطل مسيرة التنمية والاستقرار وتعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وتابع أن السلوك الإيراني مرفوض ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوضع حد لما وصفها بالاعتداءات والهجمات الإيرانية.

وقال البديوي إن استهداف إيران الملاحة ومنع عبور السفن يهدد حرية الملاحة والمدنيين، مشددا على أن أي اعتداء على الممرات البحرية ينعكس على أمن الطاقة العالمي.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى قيام إيران باستهداف السفن التجارية وزرع ألغام بحرية والإعلانات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد البديوي على أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تكون جسورا للتعاون والشراكة والتنمية لا أسبابا للصراع والانقسام.

وخلال المداخلة نفسها، ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بما سماها التصريحات العدائية لجماعة الحوثي ضد السعودية وتلويحها بإغلاق مضيق باب المندب.

وقال البديوي إن تلويح "مليشيا الحوثي" بإغلاق مضيق باب المندب تصعيد خطير يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية.

ومع عودة التصعيد العسكري إثر تجدد الضربات الأمريكية، شنت القوات الإيرانية هجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول خليجية والأردن، بينما هدد الحوثيون بفرض "حظر على الملاحة" يستهدف السعودية، وأثار هذا التهديد تنديدا خليجيا ودوليا.