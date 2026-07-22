أمين عام الأمم المتحدة يزور دمشق.. لقاءات رسمية وتفقد "أندوف"

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا خلال هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة السورية، في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه.

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة الكوري الجنوبي بان كي مون إلى دمشق عام 2009.

بمن سيلتقي الأمين العام؟

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.

كما سيجتمع أمين عام الأمم المتحدة خلال الزيارة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع حسب دوجاريك.

ما أهداف الزيارة؟

وأوضح دوجاريك أن الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين في المرحلة الحالية، مشددا على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" (UNDOF) المنتشرة عند المنطقة العازلة قرب الجولان المحتل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توغلات متصاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي بين درعا والقنيطرة والجولان المحتل، والمستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت إسرائيل قد أعلنت حينها إنهاء العمل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، قبل أن تتمركز عسكريا داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح وتكثف توغلاتها في القرى الحدودية داخل سوريا.