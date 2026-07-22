"أفروفوبيا" جنوب أفريقيا تشعل نزوحا جماعيا للأجانب

غادر أكثر من 160 ألف أجنبي جنوب أفريقيا خلال الشهرين الماضيين في ظل تصاعد موجة العداء العنيف التي تبديها جماعات محلية تجاه المهاجرين غير النظاميين، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات صادرة عن حكومات بلدانهم التي تولت إعادتهم إلى أوطانهم.

وشهدت البلاد احتجاجات تواصلت عدة أسابيع وتحوّل العديد منها إلى أعمال عنف قُتل خلالها 4 مهاجرين على الأقل، وتفيد بعض الحكومات الأجنبية بأن أعداد القتلى أكثر من ذلك.

وفي وقت تضغط فيه جماعات مناهضة للأجانب مطالبة بمغادرة المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو/حزيران الماضي، توافد مواطنو بلدان أفريقية أخرى إلى القنصليات ومقار مجتمعية سعيا لنقلهم إلى بلدانهم. ولم يحمل الكثير منهم سوى ما استطاعوا حمله وسط مخاوف على حياتهم.

فرار 160 ألف أجنبي

وكان معظم المغادرين من زيمبابوي وملاوي، وغادر كثيرون أيضا من مواطني دول منها غانا وكينيا وليسوتو وموزمبيق ونيجيريا وأوغندا.

وأفادت حكومة زيمبابوي في أرقام حديثة صدرت أمس الثلاثاء بأن 108366 من مواطنيها عادوا حتى 18 يوليو/تموز الجاري.

وأول أمس الاثنين أعلنت ملاوي أن أكثر من 46890 من مواطنيها عادوا منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي إذ وفرت الحكومة 699 حافلة لنقلهم في الرحلة الطويلة إلى بلدهم. وقد توفي ستة منهم في الطريق.

كما عاد حوالي 2000 شخص من موزمبيق، بحسب بيانات حكومة جنوب أفريقيا، وعبر البعض الحدود بمساعدة حكومتهم بعد مقتل مواطنَين موزمبيقيين أواخر مايو/أيار الماضي بأعمال عنف أعقبت تظاهرة في بلدة موسل باي (جنوب). وكانا أول من لقي حتفه في موجة أعمال العنف الأخيرة المناهضة للأجانب في جنوب أفريقيا.

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وأكدت السلطات لاحقا مقتل إثيوبي وشخص من ملاوي في إطار انتشار "المشاعر المناهضة للأجانب". كما أعلنت نيجيريا مقتل اثنين من مواطنيها أيضا "في الاحتجاجات الجارية المناهضة للأجانب والهجمات على المهاجرين".

وأعادت نيجيريا حوالي 1490 مواطنا، وأعادت غانا 926 على الأقل، وفق أرقام حكومية. وقالت غانا إن أحد مواطنيها قُتل في كيب تاون أثناء "تظاهرات ضد الهجرة مرتبطة بالهجمات المناهضة للأجانب".

رهاب الأفارقة

وطالب البلدان بإدراج قضية "رهاب الأفارقة" (أفروفوبيا) على جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وأرجأت غانا زيارة كانت مقررة لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.

وقد رفضت سلطات جنوب أفريقيا التهمتين، محذرة من انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت. وتقول جماعات محلية إن المهاجرين يسهمون في ارتفاع معدلات الجريمة ويستحوذون على فرص العمل التي يفترض أن تخصص للسكان، مما يؤجج التوتر في بلدات تعاني الفقر والبطالة وضعف الإجراءات الأمنية.

لكن محللين يرون أن المهاجرين أصبحوا كبش فداء للتحديات الاقتصادية والإدارية العميقة التي تواجهها جنوب أفريقيا، بما في ذلك معدل البطالة الذي يتجاوز 30% والإخفاقات الكبيرة في تقديم الخدمات الأساسية.