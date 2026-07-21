موكب زفاف يمني يتحول إلى هجوم ضد المسلمين في أمريكا.. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو متداول موجة جدل واسعة على المنصات الرقمية، زعم ناشروه أنه يظهر مسلمين يترجلون من سياراتهم لإغلاق طريق في حي "بروكلين" بمدينة نيويورك، مع ترديد هتافات تدعو إلى "تعميم الانتفاضة".

وربطت حسابات يمينية وأخرى مناهضة للمهاجرين والمسلمين المشاهد بفرضيات تزعم تعرض الولايات المتحدة لـ"غزو"، واتهمت المشاركين بالرغبة في "احتلال البلاد"، وسط تحذيرات من تحوّل المدن الأمريكية إلى ساحات لاحتجاجات دينية وسياسية.

فهل يوثق المقطع مظاهرة لمسلمين أغلقوا طريقا في نيويورك ورددوا هتافات مؤيدة للانتفاضة فعلا، أم أنها مجرد سردية يمينية صيغت للهجوم على المسلمين؟

ادعاءات بسردية موحدة

وبرز الادعاء في 20 يوليو/تموز الجاري عبر حسابات ناطقة بالإنجليزية، استخدمت نصوصا متطابقة ومتقاربة تبدأ بعبارة: "ليست الصومال ولا إيران إنها بروكلين في نيويورك"، وحصد مئات آلاف المشاهدات.

وكان من بين أبرز مروجي الرواية حساب (Unmask The SYS) الذي زعم أن المسلمين خرجوا من سياراتهم وأغلقوا الطريق ورددوا هتافات تدعو للانتفاضة، زاعما أن الولايات المتحدة تعرضت للغزو وأن المشاركين يريدون احتلالها.

كما نشر حساب (The Rubin Report) المشاهد بالادعاء نفسه، وقدمها على أنها تظهر احتجاجا في قلب مدينة أمريكية، في حين كررت فيه حسابات أخرى رواية أن مسلمين سيطروا على الطريق وهتفوا للانتفاضة.

وحقق الادعاء انتشارا أوسع عبر حساب (DR POOL) الذي حصد منشوره نحو نصف مليون مشاهدة، مستخدما نفس السردية المتداولة.

كما نشر حساب (Concerned Citizen) المقطع مع إضافة عبارة "الله أكبر" إلى الهتافات المزعومة، محذرا نيويورك من مصير العاصمة البريطانية لندن.

ما طبيعة الحسابات؟

ويكشف تتبع هذه الحسابات عن طبيعتها اليمينية والمؤامراتية؛ إذ يركز حساب (Concerned Citizen) -الذي يتابعه أكثر من مليون مستخدم- على الترويج لما يصفه بـ"انهيار الغرب" ويربط المهاجرين بتهديد الأمن القومي، وهو ما يفسر إضافته لعبارات دينية لم تكن مسموعة في المقطع.

إعلان

كما ينتمي حساب (DR POOL) إلى مجتمع "كيو أنون" المتشدد عبر رمز (Q17) المرفق بمعرفه، بينما يستند حساب (Unmask The SYS) إلى إستراتيجية إعادة تدوير الروايات المناهضة للمؤسسات والنخب لتغليظ خطاب الكراهية وضخ محتوى فيروسي يتسق مع توجهات متابعيه.

مسارات انتشار المقطع

وتتبعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة النسخ المتداولة للمقطع، وبعد إجراء بحث عكسي عن المشاهد تأكد أنها ليست حديثة وسبق تداولها قبل نحو عام بنفس الادعاء.

وتوصلت الوحدة على نسخة منشورة في 27 يوليو/تموز 2025 عبر حساب زعم ناشرها آنذاك أن مسلمين في بروكلين أغلقوا طريقا سريعا ورددوا عبارة "عمّموا الانتفاضة"، وربط الواقعة بسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تجاه المهاجرين.

كما نشر الناشط اليميني "إريك دوغرتي" المقطع في اليوم نفسه، مستخدما النص الذي عاد للظهور في يوليو/تموز 2026 بشأن "غزو الولايات المتحدة ورغبة المشاركين في احتلالها".

وتؤكد هذه المعطيات أن المقطع لم يصور خلال الأيام الأخيرة، وإنما أعيد تدويره بعد نحو عام من موجة انتشاره السابقة، مع الاحتفاظ بنفس السردية التحريضية.

موكب زفاف يمني

وكشف فحص النسخ المتاحة من الفيديو أنه لا توجد هتافات واضحة تتضمن عبارة "عمّموا الانتفاضة"، كما لا تظهر في المشاهد لافتات أو أعلام أو شعارات سياسية تدعم الرواية التي قدمتها الحسابات المتداولة.

وبتتبع سياق المقطع، تبين أن المشاهد تعود إلى احتفال بزفاف على الطريقة اليمنية في الولايات المتحدة، حيث توقفت مجموعة من السيارات، وأطلق المشاركون أبواقها، ونزل بعضهم إلى الطريق ضمن موكب الزفاف.

ونشرت صفحة المغترب اليمني في الولايات المتحدة المشاهد بتاريخ 28 يوليو/تموز 2025، أي بعد يوم من انتشارها عبر الحسابات اليمينية، وعلقت عليها منتقدة مظاهر "الإسراف والاستعراض" وتأثير هذا السلوك على صورة الجالية اليمنية.

وتنوعت تعليقات المتابعين اليمنيين بين انتقاد إغلاق الطريق وتعطيل حركة المرور، والدعوة إلى محاسبة المشاركين وعدم تحميل الجالية بأكملها مسؤولية تصرفات مجموعة محدودة.

ولم تتضمن المناقشات أي إشارة إلى مظاهرة سياسية أو هتافات مرتبطة بالانتفاضة، بل انصبّ الجدل على سلوك المشاركين في موكب الزفاف، واستخدام السيارات وإطلاق الأبواق والتوقف على الطريق.

كما علق شخص يدعى خالد عبيد الإدريسي، مؤكدا حضوره الواقعة بقوله: "وأنا على هذا من الشاهدين"، وأرفق مقطعا إضافيا من المكان نفسه، يدعم أن الحدث كان تجمعا اجتماعيا مرتبطا بالزفاف، وليس احتجاجا سياسيا.

كما أعاد حساب "منبر الجالية اليمنية في الولايات المتحدة" نشر المشاهد في سياقها المرتبط بموكب الزفاف، مؤكدا أن تعطيل الطريق والتصرفات التي ظهرت في الفيديو سلوك غير مقبول.

لكنه حذر في الوقت نفسه من استغلال مثل هذه الوقائع الفردية للتحريض ضد المهاجرين أو توظيفها سياسيا لتعميم الاتهامات على الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة.

واستندت الرواية المضللة إلى فصل المشاهد عن سياقها الأصلي، ثم إضافة وصف مكتوب لا يظهر ما يثبته داخل الفيديو.

إعلان

فالمقطع يتضمن سيارات متوقفة ومشاركين في الطريق، وهي عناصر يمكن بسهولة إعادة تفسيرها بوصفها احتجاجا، خصوصا عند حذف سياق الزفاف وإرفاقها بعبارات سياسية مثيرة.

كما أسهم استخدام عبارات مثل "غزو، احتلال" في تحويل واقعة اجتماعية أثارت انتقادات داخل الجالية اليمنية نفسها إلى محتوى تحريضي ضد المسلمين والمهاجرين عموما.