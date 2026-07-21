"مهندس الإبادة الجماعية".. ممداني يجدد موقفه من نتنياهو إذا زار نيويورك

أعاد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إحياء أحد أكثر وعوده الانتخابية إثارة للجدل، بعدما جدد تأكيده أنه سيتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق القوانين المعمول بها إذا زار المدينة، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت تصريحات ممداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن مبادرة "Open for Small Business"، التي تتضمن أكثر من 50 إصلاحاً تستهدف تقليص البيروقراطية وتوسيع الدعم المقدم للشركات الصغيرة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت سلطات المدينة ستعتقل نتنياهو إذا زار نيويورك، وصف ممداني رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مهندس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة بصفته رئيس وزراء إسرائيل".

وأضاف أن نتنياهو "شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن هذا الوصف "ليس تقييما شخصيا، بل يستند إلى السجلات العامة".

وتابع: "أعتقد أن أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يُؤخذ أمره على محمل الجد، سواء كان بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين أو أي شخص آخر".

وأكد ممداني في ختام حديثه أن إدارته "ستلتزم بجميع القوانين المحلية المعمول بها"، مشددا: "هذا هو التزامنا، وسنطبقه".

جدل قانوني وسياسي

وحظيت تصريحات ممداني بتفاعل واسع بين الصحفيين ووسائل الإعلام، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة سلطات مدينة نيويورك قانونيا على تنفيذ مثل هذا التعهد إذا زار نتنياهو المدينة.

وتباينت التعليقات بين من اعتبر تصريحات ممداني تأكيدا لالتزامه بوعوده الانتخابية وموقفه الداعم لتطبيق القانون الدولي، وبين من رأى أن تنفيذ هذا التعهد يصطدم بتعقيدات قانونية ودبلوماسية، لا سيما في ظل استضافة نيويورك لمقر الأمم المتحدة وتمتع رؤساء الدول والحكومات الزائرين بحصانات خلال مشاركتهم في اجتماعاتها.

كما أعادت تصريحات ممداني الجدل بشأن حدود صلاحيات سلطات المدينة في التعامل مع مذكرات التوقيف الدولية، والعلاقة بين اختصاصات الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية، مع اقتراب انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد تشهد مشاركة عدد من القادة والمسؤولين الدوليين.

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وقبل يومين، قال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يخضع حاليا لمراجعة ونقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني.

ردود إسرائيلية غاضبة

في المقابل، هاجم المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تصريحات ممداني، ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" تدوينة قال فيها: "إذا كان هناك شخص يجب إيقافه، فهو ممداني"، معددًا ثلاثة أسباب لذلك.

وزعم دانون أن ممداني "يصف المنظمات اليهودية بأنها وحوش تحرك أموالها المشبوهة، ويستخدم خطابًا معاديًا للسامية"، كما اتهمه بـ"رثاء عناصر حركة حماس وإضفاء الشرعية على الإرهاب"، إلى جانب "الترويج لعقد لقاءات بين مسؤولي مدينة نيويورك وممثلين عن النظام الإيراني في الأمم المتحدة".

كما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات ممداني، على خلفية تأكيده تمسكه بوعده الانتخابي باعتقاله إذا زار نيويورك امتثالًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن على ممداني أن يركز على "إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك"، بدلا من دعم ما وصفه بـ"السلوك الإجرامي" للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأضاف البيان: "يبدو أن ممداني، على غرار كريم خان، مهتم بصرف انتباه الرأي العام عن حماقاته ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمه.

وأشار البيان إلى كريم خان بوصفه المدعي العام للمحكمة، رغم أن الهيئة الإدارية العليا للمحكمة كانت قد أعلنت في 8 يونيو/حزيران الماضي تعليق مهامه مؤقتا إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره، على خلفية تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي ينفيها خان.

رفض أمريكي لاعتقال نتنياهو

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن تهديد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "مسرحية سياسية بحتة".

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تمنح رؤساء الحكومات الزائرين حصانات دبلوماسية، فضلًا عن أن السلطات الفدرالية تعلو على صلاحيات أي عمدة محلي، مؤكدًا أن تهديد ممداني "لن يتحقق".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يتم اعتقاله بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة"، في تأكيد جديد للموقف الأمريكي الرافض لاحتمال تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على الأراضي الأمريكية.

ويأتي تصريح ترمب منسجمًا مع الموقف الذي عبر عنه مسؤولون أمريكيون، والذين يرون أن السلطات المحلية لا تملك صلاحية تنفيذ مثل هذا الإجراء بحق رئيس حكومة أجنبي يزور الولايات المتحدة، خاصة خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.

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وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بياناتها إن عدوان تل أبيب المستمر على القطاع خلّف 73 ألفاً و269 شهيداً وأكثر من 173 ألف مصاب.