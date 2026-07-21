للمرة الثانية خلال أسبوع.. الجمارك السورية تحبط تهريب ذخيرة إلى لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب شحنة من الذخيرة إلى الأراضي اللبنانية تضم 226 قنبلة.

وقالت الهيئة في بيان، إن أمانة جمارك جديدة يابوس الحدودية مع لبنان "ضبطت 226 قنبلة من نوع RGC، كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية".

وجاء إحباط العملية اليوم، بعد نحو أسبوع من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، بعد الاشتباه بـ"أحد صهاريج نقل النفط التي كانت تعبر منفذ التنف الحدودي مع العراق".

إذ أعلنت الداخلية السورية، يوم 15 يوليو/تموز، إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية عبر الحدود السورية-العراقية، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها إلى "حزب الله" في لبنان، الأمر الذي نفاه الحزب، في حين أعلن العراق تشكيل لجنة للتحقيق، واستدعى عددا من المسؤولين للوقوف على تفاصيل العملية.

وقالت الداخلية السورية، إن شحنة الأسلحة كانت تضم صواريخ بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة، وإن التحقيقات الأولية "أثبتت استنادا إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال العملية، أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح مليشيا حزب الله الإرهابية".