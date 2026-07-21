قواعد تحت النار وجسر إمداد.. بيانات ملاحية ترصد 36 رحلة عسكرية أمريكية نحو الشرق الأوسط

تواصلت خلال الأيام الماضية الهجمات الإيرانية على قواعد ومواقع تستخدمها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع حركة مكثفة لطائرات النقل والتزود بالوقود الأمريكية نحو المنطقة، ووصول 4 ناقلات وقود إلى قاعدة سيغونيلا في صقلية عبر مسار جنوبي لافت فوق المحيط الأطلسي وغربي البحر المتوسط، بينها طائرتان سبق أن نفذتا رحلات من تل أبيب وإليها.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" -حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة- تنفيذ القوات الجوية الأمريكية 36 حركة خلال الأيام من السبت 18 يوليو/تموز الجاري حتى وقت إعداد المادة الثلاثاء 21 يوليو/تموز، بينها 29 رحلة نقل عسكري و7 رحلات لطائرات تزود بالوقود.

وشملت الحركة 32 رحلة نحو قواعد ومطارات في الشرق الأوسط، إلى جانب 4 ناقلات وقود وصلت إلى البحر المتوسط، ونُفذت الرحلات بواسطة 31 طائرة مختلفة، إذ ظهرت بعض الطائرات في أكثر من رحلة خلال فترة الرصد.

36 حركة جوية

وشكلت طائرات النقل العسكري الجزء الأكبر من الحركة المرصودة، بواقع 25 رحلة نفذتها طائرات "بوينغ سي-17 إيه غلوب ماستر 3″، و4 رحلات نفذتها طائرات "لوكهيد سي-5 إم سوبر غالاكسي".

كما رُصدت 7 رحلات لطائرات التزود بالوقود من عائلة "بوينغ كيه سي-135 ستراتوتانكر".

وتصاعدت وتيرة الحركة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الرصد، إذ ظهرت 7 رحلات في 18 يوليو/تموز، ثم 10 رحلات في اليوم التالي، قبل أن يرتفع العدد إلى 11 رحلة في 20 يوليو/تموز، في حين سجل الرصد 4 رحلات إضافية حتى وقت إعداد المادة في 21 يوليو/تموز.

وغادرت 24 رحلة من ألمانيا، التي بقيت نقطة الانطلاق الرئيسية لحركة النقل العسكري الأمريكي، في حين غادرت 6 رحلات من الولايات المتحدة، و5 من بريطانيا، ورحلة واحدة من اليونان.

ولا تكشف بيانات التتبع طبيعة الشحنات أو عدد الأفراد الموجودين على متن الطائرات، كما لا تثبت ارتباط كل رحلة بعملية عسكرية محددة، لكنها توثق حركة نقل وإسناد متعددة الوجهات خلال فترة قصيرة، ومع تعرُّض مواقع تستخدمها القوات الأمريكية لهجمات متكررة.

حركة متكررة

وتكشف البيانات تكرار حركة عدد من طائرات النقل بين القواعد الأوروبية والشرق الأوسط، إذ نفذت الطائرة "سي-17" التي تحمل رقم التسجيل (07-7175) ثلاث رحلات متتابعة إلى الوجهة نفسها في المنطقة خلال 3 أيام متتالية.

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وتحركت الطائرة من ألمانيا في 18 يوليو/تموز، ثم عادت في اليوم التالي قادمة من بريطانيا، قبل أن تنفذ رحلة ثالثة من بريطانيا في 20 يوليو/تموز.

كما رُصد وصول طائرات نقل عسكري إضافية إلى الوجهة نفسها خلال يومي 20 و21 يوليو/تموز، في حركة تزامنت مع استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية في المنطقة.

وبدأت نافذة الرصد بعد تعرُّض قاعدة موفق السلطي الجوية -التي تستخدمها القوات الأمريكية- لضربات إيرانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن إحداها أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين.

عودة إلى المتوسط

كما وصلت إلى قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية -صباح الثلاثاء 21 يوليو/تموز- 4 طائرات تزود بالوقود أمريكية، انطلقت من الولايات المتحدة مساء اليوم السابق، من طراز "كيه سي-135 ستراتوتانكر".

وانطلقت طائرتان من مطار بيتسبرغ وطائرتان من مطار كوكومو، قبل أن تتجه جنوبا فوق المحيط الأطلسي، وتعبر قرب مضيق جبل طارق، ثم تواصل مسارها شرقا بمحاذاة سواحل شمال أفريقيا باتجاه جزيرة صقلية.

ويختلف المسار الجنوبي الظاهر في بيانات التتبع عن المسارات الشمالية التي ظهرت في رحلات سابقة عبر شمال الأطلسي وبريطانيا وأوروبا الوسطى.

وتكشف سجلات الطائرتين (60-0349) و(63-8039) أنهما نفذتا خلال يونيو/حزيران الماضي ويوليو/تموز الجاري رحلات متكررة من مطار بن غوريون في تل أبيب وإليه، قبل عودتهما إلى الولايات المتحدة وظهورهما مجددا في الرحلة المتجهة إلى المتوسط.

ناقلات وقود

إلى جانب الطائرات الأربع التي وصلت إلى المتوسط، سجل الرصد 3 رحلات أخرى لطائرات تزود بالوقود من طراز "كيه سي-135″، بينها رحلتان قادمتان من الولايات المتحدة إلى تل أبيب، ورحلة تحركت من اليونان نحو الشرق الأوسط.

وتوفر طائرات "كيه سي-135" القدرة على تزويد المقاتلات وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر بالوقود في الجو، بما يسمح لها بالبقاء في الأجواء مُددا أطول، وتنفيذ مهام على مسافات أبعد من قواعدها.

وتأتي الحركة بعد أيام من خلاف بشأن انتشار طائرات التزود بالوقود الأمريكية داخل مطارات مدنية في المنطقة، قبل التراجع عن فرض قيود على استقبال مزيد منها، بسبب ما وصفته تقارير محلية بالاحتياجات العملياتية للقوات الأمريكية.

وكانت صور أقمار صناعية -التُقطت في 28 يونيو/حزيران و8 و13 يوليو/تموز- قد أظهرت تراجع أعداد الطائرات داخل الساحات الشرقية لمطار بن غوريون، قبل ارتفاع كثافتها مجددا في أحدث الصور، بالتزامن مع تجميد خطة نقل جزء من الطائرات الأمريكية إلى مواقع أخرى.

وتأتي هذه الحركة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية داخل إيران، مما يضع الرحلات ضمن مشهد أوسع من عمليات النقل والإسناد وإعادة التموضع، بالتزامن مع تعزيز قدرات التزود بالوقود في البحر المتوسط.