عقب عزله من رئاسة الحزب الجمهوري.. أوزال يعلن تأسيس حزب جديد بتركيا

أعلن أوزغور أوزال استقالته رسميا من حزب الشعب الجمهوري، وتأسيس حزب جديد، بعد شهرين من صدور قرار قضائي بعزله من رئاسة أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وفي خطاب وداعي ألقاه أمام أعضاء الحزب في البرلمان، قال أوزال الذي قاد حزب الشعب الجمهوري لنحو 3 سنوات، إن البلاد عند "مفترق طرق تاريخي".

وأضاف "فور استكمال الإجراءات الضرورية، سيصبح الحزب الجديد الذي بتنا على وشك تأسيسه قوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية الكبرى بفارق كبير".

ووفق تقارير إعلامية تركية، فمن المقرر أن يتقدّم أوزال بطلب لوزارة الداخلية الاثنين لتأسيس الحزب الجديد، ومن المتوقع أن يطلق عليه اسم "الحزب الجديد" وأن يتألف مجلسه التأسيسي في المقام الأول من أعضاء في البرلمان.

أزمة متصاعدة

ويعيش حزب الشعب الجمهوري أزمة متصاعدة بعد قرار قضائي أعاد كمال كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، وألغى نتائج المؤتمر الذي فاز فيه أوزغور أوزال عام 2023، إثر اتهامات بالفساد وشراء الأصوات.

وقالت مراسلة الجزيرة في أنقرة رقية تشيليك إن الخلاف داخل الحزب تحوّل إلى صراع قانوني وسياسي، بعدما أعلن 28 عضوا من أصل 57 في مجلس الحزب استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى إسقاط النصاب القانوني وإجبار القيادة على عقد مؤتمر عام استثنائي، في حين يتمسك أنصار كليجدار أوغلو بتنفيذ الحكم القضائي.

ويعتبر معارضون الخطوة محاولة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف خصومه السياسيين، والسعي لإعادة هندسة المعارضة من خلال تحريك القضاء ضد رؤساء بلديات ينتمون للحزب، وهو ما نفاه الرئيس أردوغان وحكومته.