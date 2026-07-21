ترمب يتعهد بمساعدة لبنان وعون يأمل إنهاء العداء مع إسرائيل

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الثلاثاء- لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بتقديم كثير من المساعدات للبنان، في حين شدد عون على ضرورة إحلال السلام وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وقال ترمب إن لبنان "تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته فترة طويلة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستحل كثيرا من مشكلات لبنان". وأشاد الرئيس الأمريكي بما عدَّها علاقات "جيدة جدا" بين الولايات المتحدة ولبنان.

في الأثناء، شدد الرئيس اللبناني على ضرورة "إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن عودة الاستقرار إلى لبنان "مسألة وقت".

وبشأن ملف حزب الله، أكد عون أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "يقوم بجهد كبير لإنهاء الأعمال العدائية" في جنوب لبنان.

وقبل هذا الاجتماع، التقى عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأحد الماضي، ودعاه لدفع إسرائيل إلى بدء الانسحاب من جنوب لبنان، تنفيذا لاتفاق 26 يونيو/حزيران الماضي، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

وعون هو أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ نحو 20 عاما، حيث التقى نظيره الأمريكي دونالد ترمب وجها لوجه لأول مرة.

ويأتي الاجتماع في لحظة حاسمة للبنان، إذ تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

في المقابل، ترفض جماعة حزب الله بشدة المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة مع إسرائيل وجهود الدولة لنزع سلاح الجماعة.