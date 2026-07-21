سوريا تستقبل 3.5 ملايين زائر خلال 6 أشهر.. من أين قدموا؟

‏قالت وزارة السياحة السورية، اليوم الثلاثاء، إن عدد زوار سوريا "ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 إلى 3.52 ملايين زائر، مقارنة بـ 1.67 مليون زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا معدل نمو بلغ 111%".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة الإحصاء في وزارة السياحة "أن عدد السياح الأجانب قفز إلى 719 ألفا، مقابل 131 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 448%، فيما قفز عدد السياح العرب إلى 664 ألف سائح، مقارنة بـ 320 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا نموا بلغ 107%".

‏‏أكثر من مليوني مغترب

‏وأوضحت الهيئة أن عدد الزوار من السوريين المغتربين ارتفع إلى 2.13 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.22 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققا نموا بلغ 75%.

وتشير الهيئة إلى أن "هذا النمو الاستثنائي يعكس ارتفاع الثقة بسوريا كوجهة سياحية، وتزايد الطلب الإقليمي والدولي على زيارتها".

وحسب تلك البيانات تصدرت تركيا قائمة الأسواق الدولية المصدّرة للزوار تلتها كل من ألمانيا، والسويد، والولايات المتحدة، وهولندا، وكندا، والمملكة المتحدة.

أما عربيا فقد تصدر الأردن القائمة، إلى جانب لبنان والعراق، مع استمرار تنامي أعداد الزوار من دول الخليج العربي.

‏‏حضور إقليمي ودولي

وقال وزير السياحة السوري مازن الصالحاني "إن تزايد أعداد السياح "يؤكد استعادة سوريا لحضورها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى "أن الطلب المتنامي يفتح آفاقا استثمارية جديدة في قطاعات الفنادق والضيافة والخدمات السياحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة".

وأسهم القطاع السياحي بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2011، بحسب تقديرات رسمية، ويُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في سوريا، بفعل الموقع الجغرافي المميز للبلاد وتنوّع وجهات السياحة بين التاريخي والطبيعي.

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وتسعى الحكومة اليوم إلى رفع مساهمته إلى 25% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، والوصول إلى 35% بحلول العقد المقبل، بحسب تصريحات لوزير السياحة.