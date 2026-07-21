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ما الذي يحدث في الهند؟ احتجاجات طلابية تضغط على حكومة مودي

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Security personnel detain India's Opposition Leader Rahul Gandhi (C) as he stages a sit-in protest calling for Prime Minister Narendra Modi's resignation outside the latter's residence in New Delhi on July 21, 2026, a day after police crackdown against the protesting Cockroach Janta Party (CJP) supporters demanding the Education Minister Dharmendra Pradhan step down over alleged NEET examination irregularities.
أفراد أمن يعتقلون زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي أثناء اعتصام طالب فيه باستقالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي (الفرنسية)
Published On 21/7/2026

طالب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالاستقالة، بعد حملة أمنية استهدفت احتجاجات طلابية في نيودلهي، تطالب بإصلاح النظام التعليمي واستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، بعد فضائح مرتبطة بالامتحانات.

وقاد غاندي -زعيم حزب المؤتمر والمعارضة في مجلس الشعب- مسيرة شارك فيها نواب آخرون باتجاه مقر إقامة مودي في العاصمة الهندية، ثم انضم إلى اعتصام رُددت خلاله هتافات من بينها "نريد العدالة" و"ليسقط مودي".

وقال غاندي -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- إن على مودي تقديم استقالته بسبب "تدميره مستقبل الشباب الهندي". وأضاف أن "الحكومة لا ترغب في أي محاسبة، ولا تريد جلسة نقاش بشأنها في البرلمان".

وبعد ساعات، اعتقلت الشرطة غاندي وعددا من أعضاء البرلمان، ونقلتهم إلى حافلة ثم اقتادتهم من موقع الاحتجاج.

ونشر زعيم المعارضة -لاحقا- صورا له أثناء اقتياد الشرطة له، وبدت في إحداها آثار دماء حول أنفه.

A protester throws back a tear gas canister fired by Rapid Action Force (RAF) personnel to disperse supporters of the Cockroach Janta Party (CJP), during a protest demanding the resignation of India's Education Minister Dharmendra Pradhan over alleged NEET exam irregularities in New Delhi on July 20, 2026.
متظاهر يعيد إلقاء قنبلة غاز خلال احتجاج في نيودلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم (الفرنسية)

مواجهات في نيودلهي

وجاء تحرك غاندي بعد يوم من مواجهات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن في قلب نيودلهي، خلال أكبر مسيرة تشهدها العاصمة منذ نحو 5 سنوات.

وقالت الشرطة الهندية إن 60 متظاهرا أصيبوا في مواجهات الاثنين، في حين أفادت شرطة نيودلهي بإصابة 118 من أفرادها.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين الذين حاولوا التوجه إلى البرلمان، ورد بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة.

في المقابل، ندد منظمو الاحتجاجات بما وصفوه بـ"تعسف" السلطات، وقالوا إن مئات المحتجين أصيبوا بجروح.

وتجمّع المتظاهرون، ومعظمهم من طلاب الكليات والجامعات، للمطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، استجابة لدعوة حركة "حزب شعب الصراصير" الناشطة على الإنترنت.

Indian opposition leaders Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi Vadra, along with members of their Congress party, sit in protest outside Prime Minister Narendra Modi's residence demanding accountability for police action against students, in New Delhi, India, July 21, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
راهول غاندي وشقيقته بريانكا يعتصمان مع أعضاء من حزب المؤتمر أمام مقر إقامة مودي في نيودلهي (رويترز)

اعتصام متواصل

وواصل مئات المتظاهرين -الثلاثاء- اعتصامهم في موقع "جانتار مانتار" المخصص للاحتجاجات في نيودلهي، وسط انتشار أمني كثيف، مؤكدين أنهم لن يغادروا قبل استقالة وزير التعليم.

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وقال أبهيجيت ديبكي رئيس حركة "حزب شعب الصراصير" التي أسّسها قبل نحو شهرين فقط "سنواصل احتجاجنا".

وحشدت الحركة ملايين الأنصار عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها في مايو/أيار الماضي، وتحولت إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه مودي منذ فوزه بولاية ثالثة عام 2024.

فضائح الامتحانات

واندلعت الاحتجاجات بعد سلسلة فضائح قوضت الثقة في نظام الامتحانات في الهند، بينها تسريب ورقة أسئلة اختبار تقدم إليه نحو 2.2 مليون طالب يطمحون إلى دراسة الطب.

وخضع هؤلاء الطلاب لإعادة الامتحان الشهر الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد إلغاء الاختبار السابق إثر التسريب. وسبقت ذلك فضيحة أخرى مرتبطة بالتصحيح الإلكتروني لامتحانات خضع لها نحو مليوني طالب في المرحلة الثانوية.

وتصاعدت تداعيات الأزمة داخل البرلمان، إذ أُجلت جلسة الثلاثاء بعدما طالبت المعارضة ببحث ما قالت إنها "الوحشية التي جرى التعامل بها مع الطلاب".

India's Prime Minister Narendra Modi addresses the media on the first day of the monsoon session of the parliament in New Delhi on July 20, 2026. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
لم يعلق مودي على الأحداث الجارية في البلاد (الفرنسية)

كما أفادت تقارير بتعليق جلسات البرلمان لليوم الثاني على التوالي، مع فرض الشرطة طوقا أمنيا مشددا على الشوارع المحيطة بالمجمع.

وتأتي هذه الاحتجاجات في حين يواجه ملايين الشباب صعوبة في العثور على وظائف مستقرة بأجور جيدة، رغم النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم.

ولم يعلق مودي مباشرة على الاحتجاجات حتى الآن، في وقت يصر فيه الطلاب والمعارضة على مواصلة التحركات للمطالبة بالمحاسبة وإصلاح النظام التعليمي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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