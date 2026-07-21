بعد 156 عاما.. مولود نائب ترمب يعيد سابقة تاريخية إلى البيت الأبيض

استقبل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس مولودهما الرابع، أليك نيل فانس، في واقعة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ لم تُسجَّل ولادة طفل لنائب رئيس أثناء توليه المنصب منذ أكثر من 150 عاما.

وأعلن فانس عبر منشور على منصة "إكس" أن طفله الرابع وُلد صباح الأحد، مشيرا إلى أن زوجته والمولود بصحة جيدة، وأن أبناءهما الثلاثة استقبلوا شقيقهم الأصغر بفرحة كبيرة.

وكتب فانس وزوجته في المنشور المشترك: "تتمتع أوشا والمولود بصحة جيدة وسعادة، ويشعر أطفالنا ببهجة غامرة للقاء شقيقهم الأصغر"، كما وجها الشكر إلى الطواقم الطبية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني والوحدة الطبية في البيت الأبيض على رعايتهما خلال عملية الولادة.

تفاعل واسع

حظي إعلان ولادة الطفل الرابع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مشاهدات منشور فانس على منصة "إكس" أكثر من 15 مليون مشاهدة.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" صورة لاثنين من أبناء فانس برفقة المولود الجديد، مهنئا العائلة، وكتب: "طفل ذكر مثالي لعائلة فانس الرائعة".

وشارك البيت الأبيض في موجة التهاني، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة لنائب الرئيس جيه دي فانس وزوجته أوشا بمناسبة قدوم مولودهما الرابع.

كما قدمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التهاني لنائب الرئيس وزوجته، ووصفت قدوم الطفل بأنه "نعمة"، معربة عن تطلعها للقاء أطفال العائلتين.

بدوره، هنأ القس فرانكلين غراهام، أحد أشهر المبشرين المسيحيين في الولايات المتحدة، عائلة فانس، قائلا إن أليك نيل هو أول مولود لنائب رئيس أمريكي منذ أكثر من 150 عاما.

كما وجه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون التهنئة للعائلة، مستشهدا بآية من المزمور 127: "الأبناء بركة وهبة من الرب"، ومتمنيا لها التوفيق في مرحلتها الجديدة.

ولم يقتصر التفاعل على الشخصيات السياسية، إذ عبّر عدد من الأمريكيين والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تهانيهم للعائلة، فيما أشاد مؤيدون لفانس بالخبر باعتباره مناسبة عائلية سعيدة، بينما ركز آخرون على دلالته التاريخية باعتباره حدثا نادرا في تاريخ نواب الرؤساء الأمريكيين.

سابقة لم تتكرر منذ 156 عاما

تُعد ولادة أليك نيل فانس أول حالة معروفة في التاريخ الأمريكي الحديث تنجب فيها "السيدة الثانية" طفلا أثناء تولي زوجها منصب نائب الرئيس، لتعيد إلى الواجهة واقعة تاريخية نادرة لم تتكرر منذ أكثر من قرن ونصف.

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وتعود آخر حالة مشابهة إلى عام 1870، عندما أنجبت إيلين كولفاكس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي آنذاك شويلر كولفاكس، ابنهما شويلر كولفاكس الثالث خلال فترة تولي زوجها المنصب في إدارة الرئيس يوليسيس غرانت.

ومنذ ذلك الوقت، لم تشهد الولايات المتحدة ولادة طفل لنائب رئيس أو زوجته خلال فترة وجودهما في المنصب، ما جعل قدوم أليك نيل فانس حدثا عائليا استثنائيا في تاريخ البيت الأبيض ونواب الرؤساء الأمريكيين.

وتحظى حياة عائلات الرؤساء ونوابهم باهتمام واسع في الولايات المتحدة، إذ غالبا ما تتحول المناسبات العائلية داخل الدوائر السياسية العليا إلى أحداث تحظى بمتابعة عامة، خصوصا عندما تحمل طابعا تاريخيا نادرا.

عائلة فانس تحت الأضواء

وينضم أليك نيل فانس إلى أشقائه الثلاثة: إيوان (9 أعوام)، وفيفيك (6 أعوام)، وميرابيل (4 أعوام).

وكان جيه دي فانس وأوشا قد التقيا عام 2010 خلال دراستهما في كلية الحقوق بجامعة ييل، قبل أن يتزوجا عام 2014 في ولاية كنتاكي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times).

ورغم انتقال العائلة إلى دائرة الضوء بعد صعود فانس السياسي، حافظت أوشا على قدر من الخصوصية بشأن حياتها الأسرية، لكنها ظهرت برفقة زوجها وأطفالها في عدد من المناسبات الرسمية، بينها زيارة الفاتيكان وحضور قداس الجمعة العظيمة، إضافة إلى تناول عشاء رسمي في الهند.

قصة إنجاب الطفل الرابع

وفي كتابه الجديد "التواصل: إيجاد طريقي للعودة إلى الإيمان"، كشف فانس أنه كان يرغب منذ سنوات في إنجاب طفل آخر، لكن زوجته أوشا كانت ترى أن الأسرة اكتملت، خاصة مع ازدياد الأضواء الإعلامية والسياسية حول العائلة.

وقال فانس إن موقف زوجته تغير بعد وفاة صديقه تشارلي كيرك، مشيرا إلى أن حديث أرملته إريكا كيرك عن ندمها لعدم إنجاب المزيد من الأطفال كان له تأثير في قرار أوشا.

وكتب فانس أن العائلة فقدت حياة، لكنها حصلت على حياة جديدة مع قدوم طفلها الرابع.

ولادات نادرة في البيت الأبيض

وتسلط ولادة أليك نيل فانس الضوء على الأحداث العائلية النادرة التي شهدتها العائلات السياسية الأمريكية، إذ تمثل أول ولادة لطفل لنائب رئيس خلال فترة توليه المنصب منذ أكثر من قرن ونصف.

كما أعادت الواقعة الاهتمام بسوابق مشابهة في تاريخ البيت الأبيض، حيث كانت حياة عائلات الرؤساء ونوابهم محط متابعة واسعة من الأمريكيين.