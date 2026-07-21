بصاروخ كورنيت.. مشاهد جديدة تكشف هوية قناص "النمر" على حدود غزة

في مشاهد حصرية وكواليس تُعرض للمرة الأولى، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن هوية منفذ واحدة من أبرز العمليات النوعية التي استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مزيحة الستار عن ارتباط الشهيد القائد الميداني سعيد أحمد أبو العطا بتدمير عربة "النمر" المدولبة بصاروخ "كورنيت" موجه في ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ضربة "النمر"

أكدت الكتائب عبر مقطع مرئي جديد أن الشهيد أبو العطا هو "الرامي" الذي حقق إصابة مباشرة ومحكمة للمركبة العسكرية الإسرائيلية، في عملية شكلت ضربة نوعية لقوات الاحتلال المتاخمة لغزة بعد ساعات الصباح التي شهدت الهجوم البري ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ولم تقتصر المشاهد التي بُثت للمرة الأولى على لحظة الاستهداف، بل انتقلت لتوثيق كواليس ومحطات من المعارك البرية العنيفة التي شهدتها مدينة غزة لاحقا، حيث استعرض المقطع مشاهد حية لانخراط أبو العطا برفقة ثلة من الشهداء في اشتباكات ضارية، موثقا تنقلهم بين المنازل المدمرة، واستخدامهم لقذائف "الياسين 105" ضد الآليات الإسرائيلية المتوغلة.

ميادين التدريب

ومع تسلسل المشاهد، يسلط الإصدار المرئي الضوء على السيرة العسكرية والشخصية للشهيد أبو العطا، مبرزا تخصصه في التعامل مع الأسلحة الموجهة المضادة للدروع، وتحول المقطع من استعراض العمليات الميدانية إلى كواليس الإعداد والتجهيز، حيث ظهر الشهيد وهو يشرف على تدريبات عسكرية مكثفة، مقدما شروحات مفصلة لمقاتلي القسام حول آليات استخدام صواريخ "الكورنيت" والتعامل معها.

وعلى صعيد السيرة العسكرية للشهيد أبو العطا، فقد شغل رتبة قائد فصيل في كتيبة الأسلحة والخدمات التابعة للواء غزة، وتميز بتخصصه في الأسلحة الموجهة المضادة للدروع، وعلى رأسها صواريخ "الكورنيت"، وقد استشهد بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 خلال تصديه للتوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

نبوءة تحققت

ولعل أبرز ما وثقته كواليس الإصدار، تلك الكلمات التي وجهها القائد الميداني لمقاتليه أثناء إحدى جلسات الإعداد، حيث قال مخاطبا إياهم: "نحن على بوابة إيرز (معبر بيت حانون مع إسرائيل)، وإن شاء الله سندخلها على أيديكم".

وهي الرؤية التي تجسدت واقعا صبيحة عملية "طوفان الأقصى"، حينما اقتحم مقاتلو القسام الموقع العسكري المحصن في هجوم محكم، موقعين حاميته من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وأسير وجريح.

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يُذكر أن هذا المقطع يأتي ضمن سلسلة إصدارات "أقمار الطوفان"، وهي سلسلة مرئية دأبت كتائب القسام على إنتاجها وبثها لتوثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال المعركة والمواجهات العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.