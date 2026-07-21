بزشكيان: لقاءاتي مع المرشد تزداد وتوجيهات منه لإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده تواصل العمل تحت توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين شدد على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مع واشنطن.

وأوضح بزشكيان أن التواصل بينه وبين المرشد الأعلى الإيراني يزداد يوما بعد يوم، في إطار العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد.

وقال بزشكيان إن المرشد الأعلى شدد خلال اجتماعاته معه على ضرورة إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" التي تمر بها إيران، مؤكدا أن التنسيق بينهما مستمر لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده أحرزت تقدما فاق التوقعات في تنفيذ مذكرة التفاهم، وركّزت على فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، لكن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها، معتبرا أن ذلك أعاق تنفيذ التفاهمات.

وأكد بزشكيان أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني "لن يتراجع أبدا عن الحقوق الوطنية" في أي مفاوضات مع واشنطن.

وفي الشأن الداخلي، قال بزشكيان إن "العدو" سعى إلى استهداف البنية التحتية الإيرانية وفرض حرب شاملة، بهدف التسبب في انهيار البلاد وخلق ضغوط داخلية وانهيار اجتماعي، إلا أن حالة الانسجام الداخلي أفشلت تلك المخططات، بحسب تعبيره.

وانتقد الرئيس الإيراني بعض التصريحات الصادرة داخل البلاد، معتبرا أنها تقلل حجم الإنجازات التي تحققت في مسار التفاوض، داعيا إلى عدم التقليل من جهود الفريق المفاوض عبر "تعليقات غير مدروسة".

وأضاف أن انتصار إيران في هذه المواجهة مرهون بوحدة الشعب وتماسك الجبهة الداخلية، معتبرا أن فشل "العدو" في تحقيق أهدافه العسكرية دفعه إلى الاتجاه نحو الحوار.