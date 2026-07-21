منظمات الهيكل تخطط لاقتحام الأقصى بـ5 آلاف مستوطن

حذرت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى تعد له الجماعات الاستيطانية الخميس المقبل.

وقالت المحافظة -في بيان- إن منظمات الهيكل المزعوم تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد.

وتابعت أن ما يجري لم يعد مجرد نشاط تنظمه جماعات متطرفة، بل أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، تمهيدا لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني.

وتعود أصول اتفاق الوضع القائم في القدس إلى العهد العثماني، ويتعلق بتنظيم إدارة الأماكن الدينية الرئيسية في المدينة. وقد تم الاعتراف به دوليا في مؤتمر باريس عام 1856، وتضمن منع إدخال أي تعديلات على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

وأوضحت المحافظة أن المعطيات الميدانية والسياسية التي رُصدت خلال الأيام الأخيرة تشير إلى وجود خطة تعبئة واسعة تقودها منظمات الهيكل بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين، عبر تجاوز الرقم الذي سُجل العام الماضي والبالغ 4 آلاف مقتحم في يوم واحد، مع سعي معلن للوصول إلى 5 آلاف.

وأشارت محافظة القدس إلى تصاعد عدد المقتحمين بذات المناسبة خلال السنوات الأخيرة من نحو 2200 عامي 2022 و2023 إلى 3 آلاف عام 2024، ثم 4 آلاف عام 2025.

واعتبرت أن الحشد لاقتحام الأقصى يترافق مع تصعيد سياسي ورسمي إسرائيلي تمثل في عقد مؤتمر داخل الكنيست الإسرائيلي منتصف يوليو/تموز الجاري بعنوان "عقد من التقدم الإيجابي في جبل الهيكل بعد 59 عاما من استعادته"، بمشاركة 3 وزراء و7 أعضاء كنيست، طُرحت خلاله بصورة علنية دعوات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، هو إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة.