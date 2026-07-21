إصابات بين الفلسطينيين في هجمات للمستوطنين واقتحامات للاحتلال بالضفة

شهدت مدن وقرى الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات مختلفة نفذها مستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن إصابات جراء الاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى تسجيل اعتقالات وحرائق وهدم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، نقلت إلى المستشفى 3 مصابين نتيجة تعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة رابا، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

إصابات شمال الخليل

ومن جهتها، قالت محافظة القدس إن مستوطنين أحرقوا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وعشرات أشجار الزيتون في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، كما رشقوا مركبات للمواطنين بالحجارة، مما ألحق أضرارا مادية بـ8 مركبات دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي المكان ذاته، اعتدى مستوطنون على موظفي مكب نفايات بيت عنان، وأعطبوا آليات جمع النفايات داخل المكب.

وفي القدس أيضا، ذكرت المحافظة أن مستوطنين أطلقوا أغنامهم بين مساكن المواطنين وحظائرهم في تجمع المهدوش البدوي شرقي المدينة، في سلوك اعتبرته المحافظة "استفزازيا متكررا" يستهدف التضييق على السكان البدو، في وقت يواصل فيه المستوطنون فرض قيود على رعاة الأغنام الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المراعي في المنطقة.

أما جنوبي الضفة، فقالت منظمة البيدر الحقوقية -في بيان- إن عددا (لم تحدده) من المواطنين أصيبوا، جراء هجوم نفذه مستوطنون على خربة القط قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

حالات اختناق

في سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة الرام شمال القدس، بينهم مسنون، بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال قرب مدخل البلدة، عقب تشديد إجراءاته العسكرية عند حاجز جبع العسكري، بما في ذلك توقيف مركبات المواطنين وتفتيشها.

وفي بلدة الرام أيضا، هدمت آليات الاحتلال العسكرية منزلا فلسطينيا يتكون من طابق واحد يؤوي 6 أفراد، وهو مشيّد قبل احتلال القدس عام 1967، كما جرّفت الأسوار المحيطة به، وفق المحافظة.

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وأثناء تنفيذ عملية الهدم أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في محيط المنزل.

اعتقال وهدم

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين واحتجزت آخرين.

وأضافت أن الاقتحام طال قرية مادما جنوب غرب مدينة نابلس وتخلله اعتقال 5 مواطنين، ومدينة جنين التي اعتُقل فيها مواطنان، ومدينة أريحا وشهدت اعتقال مواطن، وبلدة حبلة بمحافظة قلقيلية حيث اعتُقل مواطنان.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، شمال المدينة وهدمت منزلا يتكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الرسمية الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا نحو 11 ألف اعتداء بالضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2026.