إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب نصف طن من الحشيش بريف السويداء

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، أمس الاثنين، ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة تزن نحو نصف طن في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، كانت في طريقها نحو الأراضي الأردنية، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية في مكافحة شبكات التهريب الدولية.

تفاصيل عملية السويداء

وأفاد مراسل "سوريا الآن" بأن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت شحنة الحشيش المخدر مخبأة داخل أكياس، ومعدّة ومجهزة بالكامل للتهريب برا من محافظة السويداء باتجاه البادية، تمهيدا لنقلها إلى داخل الأراضي الأردنية.

وتعد هذه المنطقة الحدودية ممرا لمحاولات تهريب مستمرة للمخدرات والمواد المخدرة باتجاه الأردن والمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة مكافحة المخدرات أن الشحنة المضبوطة تابعة لمجموعات "خارجة عن القانون" وتنشط في السويداء.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد قصفت مايو/أيار الماضي مواقع ومناطق في السويداء وريفها، قالت إنها لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، ضمن "عملية الردع الأردني".

سوريا بدون مخدرات

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مليون و300 ألف حبة كبتاغون في محافظة حمص.

وأوضحت الوزارة أنها ألقت القبض على المسؤول عن تلك الشحنة التي عُثر عليها مخبأة داخل دلاء بلاستيكية بقصد التمويه تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد.

واستعرضت الحكومة السورية الشهر الماضي، خلال فعالية حملت عنوان "سوريا بدون مخدرات"، حصيلة لعملياتها الأمنية؛ حيث شملت تفكيك 17 معملا لتصنيع الكبتاغون، وضبط 20 مستودعا للتخزين، وتفكيك 90 شبكة تهريب.

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وبحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة، بلغت المضبوطات الإجمالية 697 مليون حبة كبتاغون، و221 طنا من المواد الأولية للتصنيع، إلى جانب كميات من الحشيش، والكريستال ميث، والأدوية المخدرة، والكوكايين، والهيروين.