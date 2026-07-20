"لا قدرة على الرفض".. إسرائيل تتهيأ لوصول طائرات عسكرية أمريكية إلى بن غوريون

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ستعقد، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث آليات التعامل مع احتمال أن تطلب الولايات المتحدة إرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى مطار بن غوريون الذي يواجه معضلات تشغيلية جراء تكدس الطائرات العسكرية الأمريكية وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وبحسب القناة، فإن تكدس طائرات التزود بالوقود العسكرية في المطار تسبب في اضطرابات كبيرة بجدول الرحلات الجوية، وسط توقعات بإلغاء عدد كبير من الرحلات خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال طلب الولايات المتحدة إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود، موضحة أن الولايات المتحدة تواصل إرسال طائرات دعم جديدة إلى إسرائيل، إلى جانب نقل طائرات أخرى من دول مجاورة تعرضت لهجمات إيرانية.

لا قدرة على الرفض

ونقلت القناة عن وزارة المواصلات تحذيرها من أن إسرائيل لن تكون قادرة على رفض الطلب الأمريكي باستخدام مطار بن غوريون، بعدما امتلأت أيضا قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بهذه الطائرات.

والسبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال المزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، بدلا من مطار بن غوريون الذي كانت تهبط فيه سابقا، لكن التصعيد العسكري بالمنطقة يرجح إرسال المزيد من الطائرات العسكرية إلى مطار بن غوريون.

وتزايدت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة الانتقادات للوجود العسكري الأمريكي داخل مطار بن غوريون الذي تحوّل عمليا منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير/شباط الماضي إلى موقع تتكدس فيه طائرات التزود بالوقود الأمريكية.

وكان مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي يانير كوزين قد نقل، عقب مرافقة الرئيس إسحاق هرتسوغ في رحلة جوية سابقة، مشهدا وصفه بـ"السريالي"، إذ لم يشاهد أي طائرة مدنية عند الهبوط، بل طائرات عسكرية أمريكية فقط.

قرار سابق بالحظر

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزيرة المواصلات أصدرت قرارا يحظر هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بما يتجاوز العدد المتفق عليه.

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وقالت ريغيف إن "مئات الآلاف من الإسرائيليين اشتروا تذاكر طيران للسفر والاستمتاع بعطلتهم الصيفية. وقد تعهدنا بإتاحة الرحلات التجارية، وألا نلغي أي تذكرة بسبب طائرات التزود بالوقود الأمريكية".

وأضافت "لذلك، أصدرت تعليمات بعدم السماح بهبوط أي طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون بما يتجاوز العدد المتفق عليه، وهو 20 طائرة، على أن تهبط الطائرات المتبقية في قواعد سلاح الجو".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سابقا أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط مزيد من الطائرات في المطار.

معضلة تشغيلية

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه التطورات تعكس صراعا بين هيئة المطارات والإدارة الأمريكية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار وجود الطائرات الأمريكية في المطار إلى إلغاء 50 ألف تذكرة طيران هذا الصيف.

وأوضحت أنه يوجد في إسرائيل حاليا 34 طائرة تزود بالوقود أمريكية، وصلت 4 منها خلال التصعيد الحالي المتجدد بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات ملاحية، رصدتها منصة "فلايت رادار" في مايو/أيار الماضي، تصدر طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية قائمة الطائرات الظاهرة على أرضية مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وتأتي زيادة انتشار طائرات التزود بالوقود في ظل تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، عقب انهيار وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان في يونيو/حزيران الماضي بوساطة قطرية وباكستانية.