20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرقي أفغانستان

أفاد مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة، بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال فريدون صميم المتحدث باسم حاكم ولاية نورستان، للجزيرة نت، إن السيول اجتاحت المدينة بعد ظهر اليوم الاثنين، متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن المفقودين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق السيول بقوة بين الأحياء السكنية في مدينة بارون، حيث جرفت المياه أجزاء من الطرق والممتلكات وتسببت بأضرار واسعة في المنازل والمنشآت.

ووفقا لمصادر محلية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة رئيس بلدية نورستان وستة من مرافقيه من تحت الأنقاض التي خلّفتها السيول.

وفي الوقت الذي تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المتضررة، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن أكثر من 100 مفقود.

وتعد نورستان من أكثر الولايات الأفغانية عرضة للسيول بسبب طبيعتها الجبلية الوعرة وضيق الأودية، ما يجعل الأمطار الغزيرة تتحول بسرعة إلى فيضانات مفاجئة تتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وجاءت الكارثة بعد تحذيرات أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية من هطول أمطار غزيرة وعواصف واحتمال تشكل سيول في عدد من الولايات الشرقية، بينها نورستان وكونر ولغمان وننغرهار.

وشهدت أفغانستان خلال السنوات الأخيرة تكرارا للفيضانات الموسمية التي أوقعت مئات الضحايا وخلّفت أضرارا واسعة في البنية التحتية والأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الجبلية والريفية.

وتشير تقارير سابقة إلى أن ولاية نورستان كانت من أكثر المناطق تضررا من السيول في البلاد.