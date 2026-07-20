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20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرقي أفغانستان

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NURISTAN, AFGHANISTAN - JULY 20: At least 20 people were killed and more than 100 remained missing after severe flash floods struck Afghanistan's eastern Nuristan province on Monday. Afghanistan's National Disaster Management Authority (ANDMA) said more than 80 people were also injured in Parun, the provincial capital, according to the state-run Bakhtar News Agency. ANDMA spokesperson Yusuf Hammad said search-and-rescue operations are ongoing, with emergency teams deployed to the affected area. He warned that the death toll is expected to rise as rescue efforts continue. مدينة بارون، مركز ولاية نورستان في أفغانستان
السيول اجتاحت مدينة بارون الأفغانية بعد هطول أمطار غزيرة وعواصف (وكالة الأناضول)
Published On 20/7/2026

أفاد مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة، بمصرع 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال فريدون صميم المتحدث باسم حاكم ولاية نورستان، للجزيرة نت، إن السيول اجتاحت المدينة بعد ظهر اليوم الاثنين، متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن المفقودين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق السيول بقوة بين الأحياء السكنية في مدينة بارون، حيث جرفت المياه أجزاء من الطرق والممتلكات وتسببت بأضرار واسعة في المنازل والمنشآت.

ووفقا لمصادر محلية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة رئيس بلدية نورستان وستة من مرافقيه من تحت الأنقاض التي خلّفتها السيول.

وفي الوقت الذي تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المتضررة، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن أكثر من 100 مفقود.

وتعد نورستان من أكثر الولايات الأفغانية عرضة للسيول بسبب طبيعتها الجبلية الوعرة وضيق الأودية، ما يجعل الأمطار الغزيرة تتحول بسرعة إلى فيضانات مفاجئة تتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

NURISTAN, AFGHANISTAN - JULY 20: At least 20 people were killed and more than 100 remained missing after severe flash floods struck Afghanistan's eastern Nuristan province on Monday. Afghanistan's National Disaster Management Authority (ANDMA) said more than 80 people were also injured in Parun, the provincial capital, according to the state-run Bakhtar News Agency. ANDMA spokesperson Yusuf Hammad said search-and-rescue operations are ongoing, with emergency teams deployed to the affected area. He warned that the death toll is expected to rise as rescue efforts continue. مدينة بارون، مركز ولاية نورستان في أفغانستان
الفيضانات خلّفت دمارا وأضرار واسعة في نورستان شرقي أفغانستان (وكالة الأناضول)

وجاءت الكارثة بعد تحذيرات أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية من هطول أمطار غزيرة وعواصف واحتمال تشكل سيول في عدد من الولايات الشرقية، بينها نورستان وكونر ولغمان وننغرهار.

وشهدت أفغانستان خلال السنوات الأخيرة تكرارا للفيضانات الموسمية التي أوقعت مئات الضحايا وخلّفت أضرارا واسعة في البنية التحتية والأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الجبلية والريفية.

وتشير تقارير سابقة إلى أن ولاية نورستان كانت من أكثر المناطق تضررا من السيول في البلاد.

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المصدر: الجزيرة

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