ما شروط الإقامة ومدتها في تأشيرة العمرة الجديدة بالسعودية؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية -اليوم الاثنين- إطلاق تأشيرة العمرة المتعددة الدخول، في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

وتندرج التأشيرة الجديدة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات العمرة وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين، إذ تمنح المستفيدين إمكانية الدخول المتعدد إلى المملكة خلال مدة صلاحيتها. فما أبرز شروطها؟ وما مدة الإقامة التي تتيحها؟

مدة الإقامة المسموح بها

تتيح التأشيرة الجديدة للزائر دخول المملكة أكثر من مرة خلال مدة صلاحيتها البالغة عاما واحدا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة لا يتجاوز 90 يوما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الحج والعمرة.

وتُحتسب مدة الإقامة -وفق الوزارة- تراكميا من إجمالي 90 يوما، بناء على عدد الأيام التي يقضيها المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يتيح له الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحية التأشيرة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

شروط الاستفادة من التأشيرة

وبيّنت أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

وأشارت إلى أن مسار الزيارة الأولى يبدأ بشراء حزمة الخدمات عبر أحد مقدمي الباقات المتاحين في منظومة "نسك"، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال معالجته لدى الجهات المختصة، والتحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وصولا إلى تسجيل بيانات الدخول عند الوصول وتحديثها عند المغادرة، بما يشمل احتساب مدة الإقامة المتبقية.

ماذا عن الزيارات اللاحقة؟

في الزيارات اللاحقة، يشتري حامل التأشيرة باقة جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، ويصدر تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، ثم تُستكمل إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الدخول وأهلية السفر، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة.

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ولفتت الوزارة إلى إيقاف تفعيل حالة التأشيرة بعد كل مغادرة للمملكة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، كما لا تُفعّل للدخول خلال موسم الحج، بدءا من الأول من ذي القعدة حتى الثالث عشر من ذي الحجة.